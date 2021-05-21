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Ayeti yazdı paylaştı… Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım

Son günlerde Süleyman Soylu ile girdiği polemikle gündeme gelen Sedat Peker, sosyal medya hesabından Musab Turan'ın bakanlara sorduğu sorunun videosunu paylaştı.

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21.05.2021 22:00:16
Ayeti yazdı paylaştı… Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım

Son günlerde Süleyman Soylu ile girdiği polemikle gündeme gelen Sedat Peker, sosyal medya hesabından Musab Turan'ın bakanlara sorduğu sorunun videosunu paylaştı.

Peker, paylaştığı videoya şu ifadeleri ekledi:

“Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler”

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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Hahaha

Hahahahahahah

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