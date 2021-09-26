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Aydos Ormanı'nda gölete giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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TIMETURK / GÜNDEM / Aydos Ormanı'nda gölete giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Aydos Ormanı'nda gölete giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Aydos Ormanı'ndaki gölete girdikten sonra kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

2 Saat Önce
2021-09-26 16:29:06
Aydos Ormanı'nda gölete giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sabah saatlerinde polis dalgıçlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi gölette arama çalışması başlattı.

Arama çalışmaları sırasında sağlık ekipleri ve polis olay yerinde beklerken, Hüseyin Eriş'in yakınları da arama çalışmalarını izledi.

Ekiplerin aramaları sonucu bulunan Eriş'in cenazesi, ambulans ile Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Eriş'in tekstil işçisi olduğu öğrenildi.

Dün arkadaşlarıyla gölet kenarına gelen 39 yaşındaki Hüseyin Eriş, suya girmiş, bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Olay yerine gelen ekipler, gölette kaybolan Eriş'i bulmak için çalışma başlatmış, hava kararıncaya kadar sürdürülen çalışmalardan bir sonuç alınamamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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