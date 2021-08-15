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TIMETURK / GÜNDEM / Aydın’da orman yangını

Aydın’da orman yangını

Aydın’ın Çine ilçesinde ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı.

47 Dakika Önce
2021-08-15 17:58:31
Aydın’da orman yangını

Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkiinde ormanlık alanda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve su tankerleri alevlerin çıktığı alana yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına 3 helikopter de destek veriyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramış, yangın 9 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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