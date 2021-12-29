Aydın'da okullar tatil mi? Aydın Valiliği okul açıklaması

Aydın'da okullar tatil mi? Aydın Valiliği okul konusunda açıklamasını yaptı mı? Ege kıyılarında ve Trakya kesiminde yaşanan kötü hava koşulları yüzünden veliler 'okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki ama 30 Aralık Perşembe ve 31 Aralık Cuma öğrenciler okula gidecek mi? Okulların tatil olması için açıklama yaptılar mı? İşte detaylar...

Aydın'da okullar tatil mi? Aydın Valiliği okul konusunda açıklamasını yaptı mı? Ege kıyılarında ve Trakya kesiminde yaşanan kötü hava koşulları yüzünden veliler "okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki ama 30 Aralık Perşembe ve 31 Aralık Cuma öğrenciler okula gidecek mi? Okulların tatil olması için açıklama yaptılar mı? İşte detaylar...

Aydın'da okullar tatil mi?

Aydın Valiliği resmi twitter hesabından; "İlimiz genelinde bu akşam saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli sağanak yağışların Perşembe (yarın) günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için dikkatli olmaları gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

Aydın Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü gölgesinde hava uyarısını bildiren bir kılavuz yayımlasa da okulların tatil olup olmayacağı konusunda henüz net bir açıklamad bulunmadı. Açıklamanın ardından detayları haber sitemizin içeriğinden öğrenebilirsiniz..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.