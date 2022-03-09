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TIMETURK / GÜNDEM / Ayçiçek yağının fiyatı düşecek mi?

Ayçiçek yağının fiyatı düşecek mi?

Rusya-Ukrayna savaşını nedeniyle birçok üründe fiyat artışı oldu. Özellikle son günlerde ayçiçek yağı fiyatları ülkenin en büyük gündemi haline geldi. Birçok kişi yağ fiyatlarının ne olacağını merak etmekte. Konuyla ilgili İstanbul Ziraat Odası Başkanı açıklamada bulundu. Peki, Ayçiçek yağının fiyatı düşecek mi? Ayçiçek yağında indirim ne zaman olacak?

2 Saat Önce
2022-03-09 11:07:06
Ayçiçek yağının fiyatı düşecek mi?

Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği kriz sonrası benzin ve temel gıdalarda fiyatlar artışa geçerken, bu artışın stokçuluk yüzünden daha da fazla olduğu belirtildi. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, yaşananlara tepki gösterdi ve fiyatların yakında düşeceğini söyledi. İşte merak edilen haberin detayı…

Ayçiçek yağında indirim ne zaman olacak?

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, fiyatların yakında düşeceğini söyledi ve, '2-3 günde bir ürünün stoku bitmez. Ürün zaten 1 aydır rafta duruyor. Bunun adı stokçuluktur. Hafta sonu vurgun yaptılar. 15-20 gün sonra yağ fiyatları düşecek.' Dedi. Ayrıca İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, “Türkiye'nin bitkisel yağ üretiminde yüzde 65-70'lerde kendi kendine yeten bir ülke. Kalan yüzde 30'u ithal ediyoruz. İddia ediyorum ki yılsonuna kadar yağ ithal etmeyelim yine de sıkıntı yaşamayız. Raflara gelirsek, 2-3 günde bir ürünün stoku bitmez. Ürün zaten 1 aydır rafta duruyor. Bunun adı stokçuluktur. Hafta sonu inanılmaz sayıda yağ satışı yapıldı ve çok büyük bir kazanç elde edildi vatandaşın üzerinden. 15-20 gün sonra yağ fiyatları düşecek. Türkiye'de ne zeytinyağı ne de ayçiçeği yağı sorunu vardır. Türkiye'de stokçuluk sorunu vardır” dedi. .

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