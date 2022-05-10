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Ayasofya'daki görüntü gündem olmuştu! Valilikten açıklama

Ayasofya'nın tarihi su haznesinin kırılarak içine ayakkabı konulduğunu gösteren fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından görüntüler yalanlandı.

22 Saat Önce
2022-05-10 07:43:26
Ayasofya'daki görüntü gündem olmuştu! Valilikten açıklama

Müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofya'nın tarihi su haznesinin kapağının kırılıp içine ayakkabı konduğunu gösteren görselin sosyal medyaya tartışmaya yol açmasının ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada görselin geçmişe ait olduğu, eserde herhangi bir orijinal parça kaybının olmadığı öne sürüldü.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Haberlerde su haznesi olarak adlandırılan, Osmanlı dönemi mermer küpün bakır kapağının menteşe bağlantı kısmında, geçmiş dönem onarımı mevcuttur. Adı geçen haber ve sosyal medya mecralarında bulunan fotoğraflarda görülen delikli ek parça, orijinal olmayan ve geçmiş dönemlerde eklenmiş bir parçadır.

Bu onarım parçası (bakır) özgün bakır kapağa, lehim kullanılarak uygun olmayan bir biçimde monte edilmiştir. Son incelemelerde bakır onarım parçasının, birleştirilmesinde kullanılan lehimlerinden kırılarak ayrıldığı gözlenmiştir. Eserde herhangi bir orijinal parça kaybı yoktur. Tüm dünyada bilinen ve uygulanan konservasyon metotlarına uygun olarak, esere yeni bir ilave yapılması değil, mevcut halinin korunması prensibi benimsendiğinden mermer küpün bakır kapağında yenileme veya tamamlama yoluna gidilmemiştir'

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