Ayasofya Camii'ne yeni imam: Mehmet Emin Ay görevlendirildi

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın Ayasofya-i Kebir Camii'nde görevlendirildiği öğrenildi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde imam-hatip olarak görev yapacak.

Edinilen bilgiye göre Prof. Dr. Ay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugünden itibaren cuma ve cumartesi günleri için camide görevlendirildi.

Ay, camide, cuma günleri cuma, ikindi, akşam, yatsı ile cumartesi günü sabah namazını kıldıracak.

Daha önce Bursa Müftülüğü görevinde de bulunan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ay'ın, Ayasofya'da bir yıllık görevlendirildiği öğrenildi.

2016'da Bursa Müftüsü iken istifa eden Mehmet Emin Ay, bir süredir devam eden sağlık problemleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini bildirmişti.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki öğretim üyeliği görevine devam edeceğini bildiren Ay, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa Müftülüğü görevini 4 yıldır sürdürdüğünü kaydederek, "Bel fıtığı ve dizde menisküs uzun süreli bir tedavi gerektirdiği için temmuz başında Diyanet İşleri Başkanlığına ilettiğim, görevimden affımı arz ettiğim talebim, Başkanlığımızca da uygun görülmüştür." ifadelerini kullanmıştı.

AA .