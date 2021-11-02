Ayasofya Camii’nde 'Atatürk mevlidi' başvurusu yapıldı

Haydar Baş’ın kurduğu, genel başkanlığını oğlu Hüseyin Baş’ın yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi 10 Kasım’da Ayasofya’da 'Atatürk Mevlidi' için başvuru yaptı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 10 Kasım'da Ayasofya Camii'nde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına mevlid okunması için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulunduklarını duyurdu. Partinin resmi Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Bağımsız Türkiye Partisi olarak 10 Kasım'da Ayasofya Camii'sinde Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için Mevlid-i Şerif okunması için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulunduk."

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin ruhları için 10 Kasım 2021 Çarşamba günü yatsı namazına müteakip Ayasofya Camii'nde Mevlidi Şerif programı yapmak istiyoruz. Gereğini bilgilerinize arz ederiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.