Ayasofya Camii duvarlarını kim söktü? 'Ayasofya duvarı yemek' olayı nedir?

Ayasofya Camii duvarlarını kim söktü? Ayasofya Camiinde ortaya çıkan duvar tozu biriktirme fotoğrafı gündemdeki yerini aldı. Daha önce kapısından parçaların götürüldüğü öğrenilen Ayasofya'nın duvarlarının yendiği veya hatıra olarak saklandığı konuşuluyor. Peki ama Ayasofya Cami duvarlarını kim neden söküyor? 'Ayasofya duvarı yemek' olayı nedir? İşte detaylar...

Ayasofya Camiinde ortaya çıkan duvar tozu biriktirme fotoğrafı gündemdeki yerini aldı. Daha önce kapısından parçaların götürüldüğü öğrenilen Ayasofya'nın duvarlarının yendiği veya hatıra olarak saklandığı konuşuluyor. Peki ama Ayasofya Cami duvarlarını kim neden söküyor? "Ayasofya duvarı yemek" olayı nedir? İşte detaylar...

Ayasofya Camii duvarlarını kim söktü?

Ayasofya Camiinde akılara durgunluk veren bir olay yaşandı. Geçtiğimiz Nisan'da Ayasofya'nın İmparator Kapısı'ndan parça koparılarak yenildiği iddiasından sonra bu kez de, duvarları kazıyıp çıkan tozları poşete dolduran bir kişinin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Uzmanlardan Ayasofya açıklaması

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, Ayasofya'nın zarar görmemesi için sınırlı sayıda kişinin girişine izin verilmesi gerektiğini belirterek;

“Ayasofya'da belli sayıda kişinin içeri alınması, içeri alınanlar dışarı çıktıktan sonra aynı oranda kişinin girişine izin verilmesi eserin korunması açısından önemli. Ayrıca ibadet edilen iç avlu kısmı da bant şeritle ayrılarak eserin duvar ve diğer kısımları korunmaya alınmalı. Belki de en makul olanı Ayasofya'nın müze olarak kalması, belli kısımlarının ibadethane olarak kullanıma açılmasıydı. Orta kısım dediğimiz alan dışındaki kısımlar mutlaka bantlarla korumaya alınmalı.” açıklamasında bulundu.

Ayasofya Camii Hristiyanlar tarafından mı parçalanıyor?

Sosyal medyada Hristiyanların yaptığı söylenen bu olayın altında kimlerin olduğu henüz belli değil. Din veya ırk gözetmeksizin yapılması gereken araştırmanın sonucunda bir suç işlenmiş oluyor.

Yapan kişiler ve nedenleri hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Tarihi yapı için tedbir alınmasını isteyen uzmanlar, Ayasofya'ya girişlerine sınırlama getirilmesi gerektiğini vurguladılar.

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