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TIMETURK / GÜNDEM / Avukatından Altun ile ilgili iddialara yalanlama

Avukatından Altun ile ilgili iddialara yalanlama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun'un avukatlığını yürüten Sezgin Tunç, müvekkilleri hakkındaki asılsız iddialara tepki gösterdi. Tunç, şu ana kadar farklı dosyalardan 137 bin 500 lira manevi tazminat kazandıklarını açıkladı.

1 Saat Önce
2022-04-18 22:32:00
Avukatından Altun ile ilgili iddialara yalanlama

Son günlerde sosyal medyada art arda iddialar ortaya atıldı... İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatından yanıt gecikmedi...

Altun çiftinin avukatı Sezgin Tunç, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Tunç, müvekkilleri hakkındaki iddialar sonrası Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerine karşı açtıkları davaların sonuçlarını duyurmakta fayda gördüğünü bildirdi.

Kamu görevlilerine tek bir yönetim kurulu üyeliği sınırının, AK Parti döneminde getirildiğine değindi.

2002 yılı öncesini hatırlattı

CHP'de yöneticilik yapan bazı isimlerin ise 2002 yılı öncesinde kamu görevlisi iken aynı anda çok sayıda yönetim kurulunda da üye olduklarını hatırlattı.

"Hala maaş aldığı iddiaları yalan"

Fatmanur Altun'un daha önce öğretim görevlisi olarak görev yaptığı Marmara Üniversitesi'nden yaklaşık bir yıl önce istifa ettiğine dikkat çekti. Hala üniversiteden maaş almayı sürdürdüğüne yönelik sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

İddiaların faturası ağır oldu

Altun çiftinin avukatı Tunç, şu ana kadar yargıdaki 7 dosyanın karara bağlandığını açıkladı. 2 ayrı mahkeme tarafından Kılıçdaroğlu'nun Altun çiftine 27 bin 500 lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiğine dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partili 5 milletvekiline açılan davalardan da 110 bin lira tazminat kazandıklarını kaydetti.

Avukat Tunç, henüz sonuçlanmayan davaların ve istinafta bulunan dosyaların sonuçlarını da ilerleyen günlerde duyuracaklarını söyledi. Hukuk önünde yalan, hakaret ve dezenformasyona karşı mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

TRTHaber .

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