Avukatı defalarca bıçaklayan şüpheli, adli kontrolle serbest

İzmir'in Bornova ilçesinde, avukat Abdullah Emrah Koyuncu’yu defalarca bıçaklayarak yaralayan S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, çarşamba akşamı, Erzene Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Abdullah Emrah Koyuncu ve S.A. arasında, iddiaya göre, kız meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A., yanında bulunan bıçağı çıkararak, Koyuncu'yu defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Koyuncu, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Koyuncu, tedavisinin ardından taburcu edilirken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A.'nın, savcılıkta verdiği ifadede, Abdullah Emrah Koyuncu ile telefonda tartıştıktan sonra buluştuklarını ve olayın yaşandığı belirttiği öğrenildi. DHA