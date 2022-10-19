Avukatı açıkladı: Sedat Peker iade edilecek mi?

Hakkında organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in avukatı, Peker’in Türkiye’ye iadesinin “ciddi bir olasılık” olduğunu belirtti.

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Halk TV'de ‘Kayda Geçsin' programında açıklamalarda bulundu.

Peker'in bir pasaportu olmadığı için herhangi bir ülkenin elçiliğine giderek kendisini tanıtamayacağını ve başka ülkeye iltica etmesinin zor olduğundan bahseden Barkın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kendilerine sığınan bir kişinin iade edilmemesi geleneğe sahip olduğunu söyledi ancak bunun bir veri olamayacağını kaydetti.

Barkın son zamanlarda Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yakınlaşmanın durumu değiştirebileceğini, bu yakınlaşmadan hem vatandaş olarak hem de müvekkili açısından endişe duyduğunu da sözlerine ekledi.

PAYLAŞIMLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Barkın, Peker'in paylaşımlarının devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya da şöyle yanıt verdi:

“Onun ailesinin ve geleceğini gözetmekle yükümlü bir kişi olarak bana sorsa, paylaşımları yapmamalısınız derim. Buna 'tamam' diye yanıt vermez sanırım. Kurtuluşun anahtarı olarak gördüğüm birinin paylaşım yapmasını isterim ve yapmamasını sağlık veririm. Ama ne karar verir bilmiyorum. Mayıs 2021'den sonraki paylaşımlarının yaptığı toplumsal hareketlilik gözler önünde.”

Kaynak: Halk TV