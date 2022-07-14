Avukat Uluman’dan yeni detaylar; ‘Olaya Kadir Şeker tarafından bakıldı’

Konya'da, sokak ortasında sevgilisi Ayşe D.'yi (35) darbettiği iddiasıyla kendisini engellemek isteyen Kadir Şeker (20) tarafından bıçaklanarak öldürülen Özgür Duran'ın (32) annesi Mübeyyen Güner'in avukatı Metehan Uluman, sosyal medyada gündem olan yeni paylaşımlarda bulundu

Olay, 5 Şubat 2020'de Konya'da meydana geldi. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, evine giderken Özgür Duran'ın, sevgilisi Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. İddiaya göre engel olmak isterken yaşanan arbede sırasında cebinden çıkardığı bıçağı Duran'ın kalbine sapladı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadir Şeker bu süreçte çıktığı son duruşmada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak iki yıl süren ve kamuoyunun yakından takip ettiği dava ile ilgili geçtiğimiz gün Şeker hakkındaki tahliye kararı tartışılmaya devam ediyor. Öldürülen Duran'ın ailesinin avukatı Uluman, son olarak sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunarak Şeker hakkında mahkeme sürecinde kayıtlara geçen dikkat çekici belgeler paylaştı.

Duran ailesinin avukatı Metehan Uluman, sosyal medya hesabından Kadir Şeker'e dair tüm detayları, belgeleri ile birlikte paylaştı. Avukat Uluman, Şeker'in “tesbih gibi oynamayı sevdiğim için aldım” dediği sustalı bıçağını açarak Özgür Duran'ın üzerine yürüdüğünü, iki sevgili arasında herhangi bir darp durumu olmadığı halde olaya nasıl karıştığını anlattı. Avukat Uluman, Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'nın (35) "kavga etmiyoruz, sen karışma" demesine rağmen, Duran'ı kalbinden bıçakladığını ve birkaç tekme atarak olay yerinden ayrıldığını hatırlattı.

Avukat Uluman, medyanın ve kamuoyunun Kadir Şeker lehine yorumladığı olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin paylaştığı detaylar çok sayıda kullanıcı tarafından da paylaşıldı.

1) Merhabalar, birçok talep geldiğinden dolayı sizlere medyada #kadirşeker davası olarak bilinen davanın farklı bir yönünü anlatacağım. Bugüne kadar medya olaya ekseriyetle Kadir Şeker tarafından baktı. Müvekkillerim Mübeyyen Güner'in ve Remzi Duran'ın seslerini...

2) ...duyurmak için yürüttükleri çabalar sosyal ve görsel medyanın sırtlarını dönmeleri neticesinde karşılıksız kaldı. Öncelikle sizlere ilgili dava nezdinde Mübeyyen Güner'i ve Remzi Duran'ı temsil eden "TEK" avukat olduğumu belirtmek isterim...

“Bu bıçağı tespih gibi oynamayı sevdiğim için aldım"

3) ...Mübeyyen Hanım'ın veya Remzi Bey'in avukatı olduğunu söyleyerek dezenformasyona yol açacak şekilde ifadeler paylaşanlara itibar etmemenizi özellikle rica ediyorum.

İlk günden beri ortaya atılan gerçeğe aykırı haberlerden ötürü mağdur aile zor zamanlar geçirmektedir.

4) Müvekkilim ve sevgili kardeşim Remzi'nin psikolojik olarak geri dönüşü olmayacak şekilde yıpranması ve içinde bulunduğu durumdan ötürü kendisine zarar vermesinden çekindiğimden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Vicdanı hür kişilere ulaşmak gayretiyle,

Başlayalım...

5) Olayda kullanılan bıçağı tanıyarak başlayalım (Bıçağı üreten firmanın marka değerinin zarar görmemesi için marka adını kapatıyorum). Rapora(aşağıdadır) göre bıçak 6136 Sayılı Kanun'a göre yasak nitelikli aletlerdendir. Paylaştığım tanıtım videosunu izlemenizi tavsiye ederim.

6) Sanık vermiş olduğu ifadelerde bu bıçağı "tespih gibi oynamayı sevdiğim için aldım" şeklinde bir itirafta bulunmuştur. Ayrıca tanık ifadesine göre kahramanımız(!) olay yerine elinde bıçak açık ve hazır vaziyette gitmiştir.

“Medyada gerçeğe aykırı haberler”

7) Medyada çıkan bir diğer haber ise Özgür Duran'ın sanığın boğazını sıktığını, sanığın ciğerlerinin acıdığı ve öleceğini hissettiğinden dolayı bu menfur eylemi gerçekleştirdiğidir. Bu durum da GERÇEĞE AYKIRIDIR...

8) ...Sanık hakkında alınan adli tıp raporu incelendiğinde maruz kalınan saldırının BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEBİLECEK ÖLÇÜDE hafif bir saldırı olduğu, sanığın bahsettiği gibi "ölümüne" yol açacak nitelikte olmadığı ortadadır.

9) Durumu daha kolay anlamanız ve karşılaştırmanız açısından, medyada çıkan yalan haberler neticesinde galeyana gelen kişiler tarafından sokak ortasında saldırıya uğrayan Mübeyyen Hanım'ın darp raporunu koyuyorum, lütfen karşılaştırın.

“Özgür Duran'ı tekmeleyip, dönüp gitmiş”

10) Bir başka iddia ise olay gününde Özgür Duran'ın sevgilisi olan Ayşe Hanım'ı darbettiği ve Kadir Şeker'in darbedilen bir kadını kurtardığı iddiasıdır. Rapora göre bu durum da GERÇEĞE AYKIRIDIR. Ayşe Hanım darbedilmemiştir.

11) Sanık, cumhuriyet savcısının huzurunda, Ayşe Hanım'a herhangi bir fiziksel temas veya darp olmadığını belirtmiştir.

Darp demişken bir konuya değinmek gerektiği kanaatindeyim. Görgü tanığına göre kahramanımız(!) yerde can çekişen Özgür Duran'ı tekmeleyip, dönüp gitmiş.

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