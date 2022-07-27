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Avukat, kavgada araya giren arkadaşını öldürdü

Gaziantep'te, 2 arkadaşı arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen Ahmet Tamer (40), kurşunların isabet etmesiyle yaşamını yitirdi. Silahı ateşleyen avukat Yusuf S. ile kavgaya karışan İsa Y. gözaltına alındı.

2 Saat Önce
2022-07-27 19:46:30
Avukat, kavgada araya giren arkadaşını öldürdü

Olay, dün gece, Oğuzeli ilçesindeki bağ evinde meydana geldi.

Gaziantep Barosu'na kayıtlı avukat Yusuf S. ile sigortacılık yapan arkadaşı İsa Y. alacak meselesinden tartıştı. Tartışma kavgaya döndü, avukat Yusuf S. üzerindeki tabancayı çıkardı. Bu sırada bağ evinde bulunan arkadaşları Ahmet Tamer ise kavgayı sonlandırmak için araya girdi. Yusuf S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, Ahmet Tamer'e isabet etti. Tamer yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekibinin kontrolünde Tamer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Tamer'in cenazesi, adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Ahmet Tamer'in ölümüne sebep olan avukat Yusuf S. ile İsa Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. DHA .

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