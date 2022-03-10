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Avukat Gülden Sönmez'den atasözlü uyarı: 'İsrail'le örtünen çıplak, sofraya oturan da aç kalır'

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretine tepki gösteren avukat Gülden Sönmez, 'İsrail'le örtünen çıplak kalır, sofraya oturan aç kalır' atasözünü hatırlatarak, 'İsrail bu atasözünü hep haklı çıkardı. Filistin tecrübesinin dikkate alınmadığı İsrail ilişkisi, korkarım ki bizleri daha fazla üzecek ve bedel ödetecek' dedi.

1 Saat Önce
2022-03-10 12:42:25
Avukat Gülden Sönmez'den atasözlü uyarı: 'İsrail'le örtünen çıplak, sofraya oturan da aç kalır'

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un iki günlük Türkiye ziyareti sürerken, avukat ve aktivist Gülden Sönmez bu ziyarete tepki gösterek, Twitter hesabından uyarılarda bulundu.

"Filistinlilerin Türkiye'de de bilinen çok anlamlı bir atasözü var" diyen Gülden Sönmez, 'İsrail'le örtünen çıplak kalır. Sofraya oturan aç kalınr' atasözünü hatırlatarak, "İsrail, bu atasözünü hep haklı çıkardı. Filistin tecrübesinin dikkate alınmadığı İsrail ilişkisi korkarım ki bizleri daha fazla üzecek ve bedel ödetecek" dedi.

"Bir de Herzog!un Nazım Hikmet şiir alıntısında "yaşamak"tan "öldürmeyi" anladığı, "zeytin dikmek"ten ise "ev yıkma"yı anladığını unutmayalım" uyarısında bulunan Gülden Sönmez şunları söyledi:
"İsrail literatürü işgale, öldürmeye, yok etmeye dairdir. Normalleri bu olduğu için "normalleşme" derken bunu yapmaya devam edeceklerdir.
Bize düşen Filistin halkının yanında olmaya devam etmek, İsrail zulmüne karşı mücadele etmek, Kudüs'ün özgürlüğünü onurluca savunmaktır.
Zira zulmü sessizce seyretmek, şerefimizi kaybetme riski barındırır."

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Yeni Şafak yazarı ismail kılıçarslan da Twitter hesabından yaptığ paylaşımda ise, "Şuraya yazayım da tarafım belli olsun: İsrail bir devlet değil, işgalci bir cinayet şebekesidir." ifadelerini kullandı.

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