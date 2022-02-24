Avrupa ülkelerinde Rusya'yı kınama yürüyüşü yapıldı!
Rusya'nın askeri müdahalesi sonucu, Avrupa'da yaşayan Ukrayna vatandaşları kınama yürüyüşü düzenledi.
2022-02-24 21:27:06
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Ukrayna vatandaşları Rusya büyük elçiliği önünde protesto düzenlediler. Toplananlar Ukrayna ve Karadağ bayrakları taşırken, polis protestocuları güvenlik kordonuna aldı.
İngiltere'de sesler yükseldi!
Savaş karşıtları ve İngiltere'de yaşayan Ukraynalılar Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde bir araya geldi.Ellerinde “Putin'in cezalandırın Ukrayna'yı değil”, “Putin'i durdurun, savaşı durdurun” ve “Ukrayna'yı destekleyin yazılı pankart taşıyan grup buradan İngiltere hükümetine ve Uluslararası kuruluşlara Rusya'ya yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.
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