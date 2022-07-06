AVM'nin tuvaletinde korku dolu anlar

Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde kadınlar tuvaletine giren yabancı uyruklu erkek iddiaya göre cep telefonuyla yan kabindeki kadının görüntüsünü çekmek isterken yakalandı.

Olay, dün Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Tuvalet ihtiyacı için lavaboya giden Nuray Kurtuluş, kabinde olduğu sırada yan taraftaki kabinin altından cep telefonu uzatılarak video çekildiğini fark etti. Kurtuluş çığlık atarak yardım istedi. Kadının çığlıkları üzerine yan kabinden çıkan erkek tuvaletteki kadınları iterek kaçmaya çalıştı. Şüpheli alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Suriye uyruklu Başar Alseh'i gözaltına aldı.

Olaydan sonra polise ve savcılığa girerek suç duyurusunda bulunan Kurtuluş yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. Şüphelinin yakalandığı sırada telefonu kırdığını belirten Kurtuluş paylaşımlarında, "O telefon açılabilirse, kim bilir kimlerin görüntülerini çektiği ortaya çıkar. Serbest kalırsa da çekmeye devam edecektir" dedi.

Gözaltına alınan Alseh, bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Alseh'in ifadesinde "Kadınlar tuvaletine yanlışlıkla girdim. Kadının videosunu çektim. Yakalanınca da videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım. Video çekmek için girmemiştim içeriye" dediği öğrenildi. Alseh çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA .