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AUZEF Nasıl Kayıt Olunur? AUZEF Kayıt Yenileme İşlemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim fakültesi olarak bilinen 2018 yılı itibariyle AUZEF, bünyesinde 22 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. AUZEF kayıt yenileme tarihleri bu konuya ayrıntılı değineceğiz. AUZEF nasıl kaydolunur? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...

1 Saat Önce
2022-08-31 14:14:52
AUZEF Nasıl Kayıt Olunur? AUZEF Kayıt Yenileme İşlemi

Auzef Kayıt Tarihleri

1 Ağustos- 16 Eylül 2022 tarihleri arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturunuz. Daha sonra program tercihinizi yapın. Ardından başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz. Son olaraktan da hesabınızı aktifleştirin. Bu linkte http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresten kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Auzef Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?

AUZEF Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 29 Ağustos- 04 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmakta. Kayıt Yenileme işlemi için, http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız. "OBS-Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarasına" ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Kayıt Yenileme ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapmanız gerekmektedir.

Auzef Kayıt Yenileme Ücretleri

Açık Öğretim Programları

Lisans (Açık Öğretim)

Materyal Ücreti (Yarıyıllık)

Coğrafya

750 Tl

Çocuk Gelişimi

850 Tl

Egzersiz Ve Spor Bilimleri

750 Tl

Felsefe

750 Tl

İktisat

750 Tl

İnsan Kaynakları Yönetimi

750 Tl

İş Sağlığı Ve Güvenliği

750 Tl

İşletme

750 Tl

Rekreasyon

750 Tl

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlışkiler

750 Tl

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

750 Tl

Sosyoloji

750 Tl

Tarih

750 Tl

Uluslararası Tiicaret Ve Lojistik

750 Tl

Yönetim Bilişim Sistemleri

850 Tl

Ön Lisans (Açık Öğretim)

Materyal Ücreti (Yarıyıllık)

Adalet

750 Tl

Bilgisayar Programcılığı

850 Tl

Çocuk Gelişimi

850 Tl

E-Ticaret Ve Pazarlama

850 Tl

Grafik Tasarımı

850 Tl

Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği

750 Tl

İlahiyat

850 Tl

İş Sağlığı Ve Güvenliği

750 Tl

Kültürel Miras Ve Turizm

600 Tl

Laborant Ve Veteriner Sağlık

750 Tl

Marka İletişimi

750 Tl

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

750 Tl

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi

750 Tl

Sosyal Hizmetler

850 Tl

Perakende Satış Yönetimi

750 Tl

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

750 Tl

Yaşlı Bakımı

600 Tl

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama

(Açık Öğretim - Dgs) Materyal Ücreti (Yarıyıllık)

Acil Yardım Ve Afet Yönetimi 1200 Tl

Hemşirelik 1200 Tl

Sağlık Yönetimi 1200 Tl

Sosyal Hizmet 1200 Tl

YÖK'ün 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrencilerden 52,5 TL katkı payı alınır. (md. 6)

Uzaktan Öğretim Programları

Lisans (Uzaktan Öğretim)

Materyal Ücreti (Yarıyıllık)

Kamu Yönetimi

1162,5 Tl

İktisat

1162,5 Tl

İşletme

1162,5 Tl

Ekonometri

1162,5 Tl

Maliye

1162,5 Tl

Çalışma Ekonomisi

1162,5 Tl

Gazetecilik

1162,5 Tl

Radyo Tv Ve Sinema

1162,5 Tl

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

1162,5 Tl

Ön Lisans (Uzaktan Öğretim)

Materyal Ücreti (Yarıyıllık)

Acil Durumve Afet Yönetimi

1162,5 Tl

Coğrafi Bilgi Sistemleri

1162,5 Tl

Çocuk Gelişimi

1162,5 Tl

İş Sağlığı Ve Güvenliği

1162,5 Tl

Medya Ve İletişim

1162,5 Tl

Bankacılık Ve Sigortacılık

1162,5 Tl

Dış Ticaret

1162,5 Tl

Lisans Tamamlama (Uzaktan Öğretim)

Materyal Ücreti (Yarıyıllık)

Endüstri Mühendisliği Lisans Tamamlama

1162,5 Tl

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Lisans Tamamlama

1162,5 Tl

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