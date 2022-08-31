AUZEF Nasıl Kayıt Olunur? AUZEF Kayıt Yenileme İşlemi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim fakültesi olarak bilinen 2018 yılı itibariyle AUZEF, bünyesinde 22 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. AUZEF kayıt yenileme tarihleri bu konuya ayrıntılı değineceğiz. AUZEF nasıl kaydolunur? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...
2022-08-31 14:14:52
Auzef Kayıt Tarihleri
1 Ağustos- 16 Eylül 2022 tarihleri arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturunuz. Daha sonra program tercihinizi yapın. Ardından başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz. Son olaraktan da hesabınızı aktifleştirin. Bu linkte http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresten kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Auzef Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?
AUZEF Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 29 Ağustos- 04 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmakta. Kayıt Yenileme işlemi için, http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız. "OBS-Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarasına" ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Kayıt Yenileme ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapmanız gerekmektedir.
Auzef Kayıt Yenileme Ücretleri
Açık Öğretim Programları
|
Lisans (Açık Öğretim)
|
Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
|
Coğrafya
|
750 Tl
|
Çocuk Gelişimi
|
850 Tl
|
Egzersiz Ve Spor Bilimleri
|
750 Tl
|
Felsefe
|
750 Tl
|
İktisat
|
750 Tl
|
İnsan Kaynakları Yönetimi
|
750 Tl
|
İş Sağlığı Ve Güvenliği
|
750 Tl
|
İşletme
|
750 Tl
|
Rekreasyon
|
750 Tl
|
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlışkiler
|
750 Tl
|
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
|
750 Tl
|
Sosyoloji
|
750 Tl
|
Tarih
|
750 Tl
|
Uluslararası Tiicaret Ve Lojistik
|
750 Tl
|
Yönetim Bilişim Sistemleri
|
850 Tl
|
Ön Lisans (Açık Öğretim)
|
Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
|
Adalet
|
750 Tl
|
Bilgisayar Programcılığı
|
850 Tl
|
Çocuk Gelişimi
|
850 Tl
|
E-Ticaret Ve Pazarlama
|
850 Tl
|
Grafik Tasarımı
|
850 Tl
|
Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği
|
750 Tl
|
İlahiyat
|
850 Tl
|
İş Sağlığı Ve Güvenliği
|
750 Tl
|
Kültürel Miras Ve Turizm
|
600 Tl
|
Laborant Ve Veteriner Sağlık
|
750 Tl
|
Marka İletişimi
|
750 Tl
|
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|
750 Tl
|
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi
|
750 Tl
|
Sosyal Hizmetler
|
850 Tl
|
Perakende Satış Yönetimi
|
750 Tl
|
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
|
750 Tl
|
Yaşlı Bakımı
|
600 Tl
|
Sağlık Alanında Lisans Tamamlama
|
(Açık Öğretim - Dgs) Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
|
Acil Yardım Ve Afet Yönetimi 1200 Tl
|
Hemşirelik 1200 Tl
|
Sağlık Yönetimi 1200 Tl
|
Sosyal Hizmet 1200 Tl
|
YÖK'ün 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrencilerden 52,5 TL katkı payı alınır. (md. 6)
Uzaktan Öğretim Programları
|
Lisans (Uzaktan Öğretim)
|
Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
|
Kamu Yönetimi
|
1162,5 Tl
|
İktisat
|
1162,5 Tl
|
İşletme
|
1162,5 Tl
|
Ekonometri
|
1162,5 Tl
|
Maliye
|
1162,5 Tl
|
Çalışma Ekonomisi
|
1162,5 Tl
|
Gazetecilik
|
1162,5 Tl
|
Radyo Tv Ve Sinema
|
1162,5 Tl
|
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
|
1162,5 Tl
|
Ön Lisans (Uzaktan Öğretim)
|
Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
|
Acil Durumve Afet Yönetimi
|
1162,5 Tl
|
Coğrafi Bilgi Sistemleri
|
1162,5 Tl
|
Çocuk Gelişimi
|
1162,5 Tl
|
İş Sağlığı Ve Güvenliği
|
1162,5 Tl
|
Medya Ve İletişim
|
1162,5 Tl
|
Bankacılık Ve Sigortacılık
|
1162,5 Tl
|
Dış Ticaret
|
1162,5 Tl
|
Lisans Tamamlama (Uzaktan Öğretim)
|
Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
|
Endüstri Mühendisliği Lisans Tamamlama
|
1162,5 Tl
|
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Lisans Tamamlama
|
1162,5 Tl
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