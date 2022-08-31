AUZEF Nasıl Kayıt Olunur? AUZEF Kayıt Yenileme İşlemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim fakültesi olarak bilinen 2018 yılı itibariyle AUZEF, bünyesinde 22 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. AUZEF kayıt yenileme tarihleri bu konuya ayrıntılı değineceğiz. AUZEF nasıl kaydolunur? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...