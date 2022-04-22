ATSO Başkanı da kira fiyatlarına isyan etti

Ukrayna - Rusya savaşı sonrası başlayan göçle birlikte Antalya'da kira fiyatları, astronomik rakamlara ulaştı. Kirada oturduğunu belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 'Ev sahibim ne yapacak, ben de bilmiyorum. 3-4 misline çıkan kiralar, şehirde yaşayanlar için risk oluşturmaya başladı. 1+1'ler 13 bin TL aylık, 12 ay kiraya veriliyor' dedi.

Rusya'nın askeri harekatının ardından Ukrayna'dan göç eden birçok kişi, Antalya'yı tercih ediyor. Özellikle yerleşik yabancıların yaşadığı Konyaaltı, Kemer, Muratpaşa gibi sahil ilçeleri, göç eden Ukraynalıların da tercihi oldu. Geçen yıla göre kira fiyatları 3-4 kat artarken, kirada oturanlar ile yaz dönemi kente gelerek ev tutanlar için de büyük risk oluştu.

KONUT SATIŞININ YÜZDE 23'Ü YABANCIYA

ATSO Başkanı Davut Çetin, bu riske dikkat çekerek, artışlara karşı yasal düzenleme önerisinde bulundu. Antalya'nın İstanbul'dan sonra yabancıya en çok konut satış yapılan il olduğunu belirten Çetin, "Geçen sene 66 bin civarında konut satışımız var; bunun 16 bin 900'ü, yüzde 23'ü yabancıya yapılmış. Şimdiyse özellikle Ukrayna'dan gelenler nedeniyle kiralama ve satın almada çok büyük artış var. Hükümetimizin vatandaşlıkla ilgili 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkardığı karar sonrası talep bir miktar düşer mi diye bakıyoruz ama maalesef öyle bir düşüş yok" dedi.

YERLİ KİRACILAR İÇİN BÜYÜK RİSK OLUŞTU

Bu talebin Antalya'yı şimdi tersine etkilemeye başladığını söyleyen Çetin, "Antalya'da konut fiyatları 2-3'e katlandı, inşaat maliyetlerinde de artış var. Fakat yabancıya satışın da çok fazla olmasından dolayı konut satışlarında ciddi yükseliş var. Asıl kiralarda çok büyük yükselme var. Antalya'da neredeyse son 2-3 ayda kira fiyatları 3 misline geldi. Bu da şehirde yaşayanlar için başka bir risk oluşturmaya başladı. Çünkü halkın da kiraladığı alanlar var. Bu kadar ciddi kira artışları, halka çok ciddi sıkıntı yaratıyor" diye konuştu.

'EV SAHİBİ-KİRACI UYUŞMAZLIKLARI PATLADI'

Bu kadar yüksek fiyatlara gelinmesinin Antalya açısından çok iyi görünmediğini belirten Çetin, "Bizim de kiracılarımız var. 3 bin liraya otururken, aynı evin üst katı 10-12 bin liraya kiraya veriliyor ve 12 aylık peşin alıyorlar. Alt kattaki ev sahibi de kiracısını o fiyatlara çıkarmaya çalışıyor. Şu anda, mahkemelerdeki en büyük uyuşmazlık; kiracı-ev sahibi uyuşmazlıkları ve Antalya'da bu patlamış durumda. Bir balon var; bu balonun bir an evvel inmesi lazım. Ukrayna'dan gelen, savaştan kaçanların neredeyse 2-3 katına ve 12 aylık peşin ev kiralandığını hep görüyor ve duyuyoruz. Antalya açısından bu çok iyi değil" ifadelerini kullandı.

Kirada oturan ATSO Başkanı da fiyat artışlarına isyan etti

1+1'LER AYLIK 13 BİN TL'DEN KİRALANIYOR

Antalya'ya yaz döneminde çalışmak için gelenlerin de ev kiralayacağını anlatan Çetin, "Burada yaşayıp, evi olmayan birçok vatandaşımız var; ev kirası ödüyor. Şu anda aldıkları maaşlar belli, ev kiraları neredeyse maaşları geçmiş durumda. Bu Antalya için risk oluşturuyor. Her sektörün çalışanları için bu durum yaşanıyor. Ben de kiracıyım. Ev sahibim ne yapacak, ben de bilmiyorum. 3-4 misline çıkan kiralar, şehirde yaşayanlar için risk oluşturmaya başladı. 1+1'ler 13 bin TL aylık, 12 ay kiraya veriliyor. Oturduğumuz evler 5-6 bin lira, bir kat üstümüz 20 bin liraya kiraya veriliyor" dedi.

'BU BALONUN BİRAZ İNMESİ LAZIM'

Geçen yıl kiraların arttığını, bir de üzerine savaş maliyetinin eklendiğini dile getiren Çetin, "Bu da şehirde yaşayanlar, sabit gelirliler için dayanılacak durum değil. Gerçekten karşılanması güç rakamlara doğru çıkıyor. Buna biraz balon diyorum, bu balonun biraz inmesi lazım. Bir de 12 aylık peşin ödeniyor. Ukrayna'dan gelmiş, 12 aylık peşin ödüyor, 12 ay sonra dönecek demektir. Mülk sahiplerinin gelir dengesini de bozacak, seneye bu kiraları bulamayacaklar. Onun için iyi düşünerek, bu kiralar belirlenmelidir" diye konuştu.

KENDİSİNDEN ÖRNEK VERDİ

Bu ay kira sözleşmesinin biteceğini açıklayan Çetin, "Kendimden örnek vereyim; sözleşmem bu ay bitiyor, mülk sahibi muhtemelen 2 ya da 3 katı kira isteyecek. Oturup, konuşacağız. 5 bin 750'ye oturuyorum, ne kadar vereceğim ben de bilmiyorum. Üst katım 20 bin liraya verildi. Ukrayna-Rusya tarafından gelenleri duydukça mülk sahiplerinin iştahı kabarıyor. Mutlaka sakinleşmesi, belki de yasa ve yönetmelikle sınırlandırma getirilmesi gerekebilir. Evlerini boşaltıp kiraya verenler var veya başka ilde yaşayıp burada evi olanların hepsine şu anda talep gidiyor. '1000- 1200 dolara evinizi kiraya verebiliriz, boş duruyor' diye birçok arkadaş duyuyorum" ifadelerini kullandı. .