Atmaca hedefi vurdu! Harekat merkezinde büyük coşku

İlk milli Atmaca güdümlü füzesi, test atışı kapsamında gerçek bir su üstü hedefini tam isabetle vurdu. O anları harekat merkezinden takip eden Hulusi Akar ve ekibi büyük coşku yaşadı.