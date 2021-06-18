Atmaca hedefi vurdu! Harekat merkezinde büyük coşku
İlk milli Atmaca güdümlü füzesi, test atışı kapsamında gerçek bir su üstü hedefini tam isabetle vurdu. O anları harekat merkezinden takip eden Hulusi Akar ve ekibi büyük coşku yaşadı.
Seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesinin, test atışı yapıldı.
Test atışını takip etmek üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Sinop'a geldi.
Sinop Havalimanı'nda Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, buradan limana hareket etti.
Atışın yapılacağı milli gemi TCG Kınalıada korvetinde Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılanan Akar ve komutanlara faaliyete ilişkin brifing verildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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