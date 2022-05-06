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TIMETURK / GÜNDEM / Atilla Taş: CHP kadar kendi tabanına nankör bir parti daha görmedim

Atilla Taş: CHP kadar kendi tabanına nankör bir parti daha görmedim

Şarkıcı Atilla Taş, Twitter sohbet odasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirerek, CHP olarak bana sırt döndünüz. Sırf AK Parti’den üç tane oy kapabilmek için ki kapamayacaksınız, atmadığınız takla kalmadı. CHP kadar kendi tabanına nankör bir parti daha görmedim. Nefret ediyorum artık hepinizden.” dedi.

4 Gün Önce
2022-05-06 08:10:13
Atilla Taş: CHP kadar kendi tabanına nankör bir parti daha görmedim

Şarkıcı Atilla Taş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Twitter sohbet odasında sert eleştiriler yöneltti.

Atilla Taş, “CHP olarak bana sırt döndünüz. Sırf AK Parti'den üç tane oy kapabilmek için ki kapamayacaksınız, atmadığınız takla kalmadı. CHP kadar kendi tabanına nankör bir parti daha görmedim. Nefret ediyorum artık hepinizden.” ifadelerini kullandı.

Cebindeki parayla CHP'li belediyenin kendisine salon vermediğini iddia etti.

Taş, "Paramızla salon alamazken Nagehan'ı otobüse alıp bir de başkanınıza poz verdirtiyorsunuz" dedi. .

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