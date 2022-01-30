Atilla Dorsay'dan Hülya Koçyiğit’e tepki: Kolay kolay affetmeyeceğim

Fatma Girik’in cenaze töreninde “Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk’e, onun ilke ve inkılaplarına bütün kalbimizle bağlı Cumhuriyet kadınlarıydık” sözlerini söyleyen Hülya Koçyiğit’e Atilla Dorsay’dan tepki geldi.

Fatma Girik geçtiğimiz günlerde, Kovid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti. Girik için düzenlenen cenaze töreninde ise Hülya Koçyiğit'in sözleri tepki toplamıştı.

Hülya Koçyiğit, Fatma Girik için düzenlenen cenaze töreninde, “Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına bütün kalbimizle bağlı Cumhuriyet kadınlarıydık. O hep öyle hatırlanacak” dedi.

ATİLLA DORSAY'DAN HÜLYA KOÇYİĞİT'E TEPKİ

Türk Sinema eleştirmeni ve Yazar Atilla Dorsay, Koçyiğit'in sözlerine tepki göstererek “Hülya Koçyiğit'i kolay kolay affetmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

TELE 1 ekranlarında yayınlanan Nilüfer Bıyıklı'nın sunduğu Başka Sohbetler programına katılan Atilla Dorsay Fatma Girik'in ölümü ve Hülya Koçyiğit'in cenaze töreninde sarf ettiği sözler hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Hülya Koçyiğit'i kolay kolay affetmeyeceğim, Fatma Girik'in cenaze töreninde yaptığı konuşma nedeni ile. Hülya Koçyiğit şöyle demiş, bunu nasıl dedi bilmiyorum Fatma ile bizim siyasette yolumuz hiç birleşmedi, ayrı yollardan gittik. Buna rağmen ona sevgim saygım büyüktür. Bir cenaze törenine politik eğiliminizi dile getirmeye ne gerek var?

Hülya Koçyiğit'e bunu hiç yakıştıramadım. Hülya Koçyiğit'in siyasal görüş ayrılığını dile getirmesi o atmosferde yakışık almadı.” .