Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafı ortaya çıktı: Fotoğrafta dikkat çeken detay

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındayken çekilen bir fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı.

TV100 ekranlarında Ertan Özyiğit moderatörlüğünde gerçekleşirken ve araştırmacı yazar Oktan Keleş'in konuk olduğu 'Kayıt Dışı' programında, Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce hiç görülmeyen bir hali paylaşıldı.

"KEMAL" İSMİ VEREN HOCASIYLA AYNI KAREDE

Programda, Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki hali ilk kez seyircinin gözleri önüne serilmiş oldu. Atatürk'ün kendisine Mustafa Kemal ismini veren Mustafa Sabri Efendi hocasıyla aynı karede olduğu fotoğraf oldukça dikkat çekti. Bir diğer yandan fotoğrafın detaylarını anlatan Oktan Keleş, "Mustafa Sabri Efendi 1893'te Atatürk'ün hocası, Kemal ismini veren. Mustafa Sabri efendi hocası ve Rumi ve miladı takvim karışımı eğer ki ay ve gün farklı olduğunu düşünürsek 1 sene yanılma payı olabilir. 1885 tarihli bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraf: