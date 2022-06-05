Atatürk Havalimanı imara açılacak mı? Bakan Kurum yanıtladı

Bakan Kurum Atatürk Havalimanı’nın imara açılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesine çevrilmesine ilişkin ise Kurum "Hiçbir şekilde imara açılmayacak ve konut inşa edilmeyecek" diye konuştu.

Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'e konuşan Kurum şöyle dedi:

"Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle 5 milyon metrekarelik bir yeşil koridoru İstanbul'a kazandıracağız. Hiçbir şekilde imara açılmayacak ve konut inşa edilmeyecek. 2023'e kadar, Cumhuriyetimiz'in 100'üncü yılına geldiğimizde 500 millet bahçemizi ülkemize kazandırmış olacağız.

100 yılda yapılabilecek çevre yatırımlarını, 20 yıl gibi kısa bir sürede başarmış olan bir ülkeyiz." .