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Atatürk’e Ayasofya'da mevlid okutma polemiği büyüyor

10 Kasım’da Atatürk için Ayasofya’da mevlid okutmak amacıyla yapılan başvurunun İstanbul Valiliği’nce reddedilmesine BTP Lideri Hüseyin Baş tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baş, “Ayasofya’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlid talebimizden bir Yunanlılar rahatsız oldu bir de …..” notuyla paylaştı.

3 Saat Önce
2021-11-14 11:51:00
Atatürk’e Ayasofya'da mevlid okutma polemiği büyüyor

10 Kasım'da Ayasofya Camii'nde Atatürk'ün ruhuna mevlidi şerif okutma talebinin İstanbul Valiliği'nce reddedilmesi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Lideri Hüseyin Baş'ı kızdırdı.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP Lideri Hüseyin Baş, “Ayasofya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlid talebimizden bir Yunanlılar rahatsız oldu bir de …..” notuyla paylaştı.

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Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP), 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk için Ayasofya'da mevlid okutmak için yaptığı başvuru İstanbul Valiliği tarafından reddedilmişti.

Valiliğin ret kararına BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Demek ki Ayasofya ibadete değil, siyasete açılmış” diyerek tepki göstermişti.

Yunanistan'da gündem oldu

BTP'nin Ayasofya'da Atatürk için mevlid girişimi Yunanistan basınında da yer aldı. Yunan haber sitesi Pentapostagma ise, haberi “Türkler Ayasofya'da Kemal Atatürk için dua hazırlıyor” başlığı ile verirken,
Bahalonews, Türkler Ayasofya Camii'nde Kemal Atatürk için duaya hazırlanıyor” diye verirken, Stoxos ise “Yeni bir meydan okuma… Türkler Ayasofya Camii'nde Kemal Atatürk için dua edecek” başlığını kullandı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise sosyal medya hesabından Yunan gazetesinin haberini, “Şimdi elime ulaştı. Ayasofya Camii'ndeki mevlid talebimiz Yunanistan'da baya rahatsızlık yaratmış.
Ayasofya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlid talebimizden bir Yunanlılar rahatsız oldu bir de …..” notuyla paylaştı.

Kaynak: haber3.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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