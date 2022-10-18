Atatürk’e adanmış dernekten dini sohbet tepkisi

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde dini sohbet yapılması nedeniyle bazı öğrenci grupları bu durumu protesto etti. İşte detaylar…

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nin yurt yatakhanesinde sohbetler yapılması gerekçesiyle bazı öğrenciler lise yönetimini protesto ettiler.

Bazı söylemlerin galeyanına gelen öğrenciler “Kabataş laiktir, laik kalacak. Türkiye laiktir, laik kalacak” sloganları attılar.

“Sürecin takipçisi olacağız”

Kabataş Erkek Liseliler Derneği şu açıklamayı yaptı: “Okulumuza bağlı yurtta ‘dini sohbet' adı altında kanuna aykırı bir etkinlik yapılmıştır. Kabataş, hiçbir ideolojinin arka bahçesi olmayan, Atatürk'le birlikte geleceğe adanmış fikir yuvasıdır. Sürecin takipçisi olacağız.”

"Kurucusu Sultan Abdulhamid"

Atatürk vurgusu yapılan protestolar için sosyal medyada bazı vatandaşlar "Lisenin kurucusu Sultan Abdulhamid, Atatürk ile alakası yok" diyerek eleştiri yönelttiler.

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