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Atama kararları Resmî Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmî Gazete'de yayımlandı.

57 Dakika Önce
2021-12-03 08:04:41
Atama kararları Resmî Gazete'de

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Batman İl Müftülüğü'ne Nihat Kök atandı.

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz ise görevden alındı. Türk Telekom Reklamı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber olurken, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne Adem Başar ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Suavi Önal atandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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