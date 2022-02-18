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TIMETURK / GÜNDEM / At arabasına el kondu, atıyla kaymakamlık ve belediye binasına girmeye çalıştı

At arabasına el kondu, atıyla kaymakamlık ve belediye binasına girmeye çalıştı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ana caddede kullandığı gerekçesiyle hurda topladığı at arabasına el konulan Birol Z., atıyla dün kaymakamlık, bugün de belediye binasına girmeye çalıştı.

21 Dakika Önce
2022-02-18 18:44:39
At arabasına el kondu, atıyla kaymakamlık ve belediye binasına girmeye çalıştı

Zabıtanın ikna çabası sonucu eylemine son veren Birol Z.'ye at arabasının, ilçe merkezine girmeme şartıyla teslim edileceği bildirildi.

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Reyhanlı ilçesinde hurda toplayan Birol Z.'nin at arabasına, denetim yapan polis ve zabıta ekipleri tarafından ana caddede kullandığı gerekçesiyle el konuldu.

Duruma öfkelenen Birol Z., dün öğle saatlerinde kaymakamlık binasına atıyla girmeye çalıştı.

Polis ekiplerince engellenen Birol Z., bölgeden ayrıldı.

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Birol Z., bugün öğle saatlerinde ise atına binip, Reyhanlı Belediyesi'nin önüne geldi. Atını, belediye binasının önündeki merdivenlerinden yukarı çıkarmaya çalışan Birol Z.'ye zabıta ekipleri engel oldu.

Birol Z., zabıta ekiplerinin çabası sonucu atını yol kenarına bağlamaya ikna edildi. Birol Z.'ye at arabasının, ilçe merkezine girmeme şartıyla teslim edileceği bildirildi. Bunun üzerine Birol Z., bölgeden ayrıldı. DHA .

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