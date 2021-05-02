DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İran lideri Hamaney’den Zarif'e tepki: ABD'nin sözlerini tekrarlıyor
Çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine rekor ceza
İtalyan medyası: 'Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık'
İstanbul otogarında patlayıcılarla yakalanan 3 kişi tutuklandı
Bakan Varank'tan Babacan'a ''Fren Ali'' yanıtı
Tarihçi İlber Ortaylı’dan ‘ABD ve jenosit’ analizi
Manchester United taraftarları stadı bastı
Hollanda'da elektriklerin kesilmesiyle cihaza bağlı korona hastaları öldü
Sivas Valisi Ayhan’dan kısıtlamayı delen satıcıya karşı örnek davranış
2020’de en çok askeri harcama yapan ilk 5 ülke belli oldu
'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen Yusuf Güney'in yorumlara tepkisi: Ülke buna hazır değilmiş
ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Pakistan, İran ve Afganistan sınırlarından ülkeye girişleri yasakladı
İstanbul Valiliği'nden alkol satışı açıklaması
Alman Renata 40 yıl önce Müslüman oldu, vasiyeti üzerine Trabzon’da defnedildi

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

BURSA

20:06

04:18
20:06
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:51

04:04
19:51
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:34

03:48
19:34
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
19:17
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:30
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

ANKARA

19:51

04:04
SAHUR
19:51
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
SAHUR
19:17
İFTAR
  • TIMETURK /
  •  GÜNDEM / 
  • 'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen Yusuf Güney'in yorumlara tepkisi: Ülke buna hazır değilmiş

'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen Yusuf Güney'in yorumlara tepkisi: Ülke buna hazır değilmiş

'Astral seyahatle uzaya gittim, geldim' diyen Yusuf Güney, “Koca koca insanlar sözlerimi çarpıttı. Üzüldüğüm nokta, aşağılayıcı yorumlar yapmaları oldu. Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur! Hiç mi metafizik duymadınız? İnsan en azından bunları bilir. Ama şunu gördüm, ülke bu tarz şeylere hazır değilmiş” dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.05.2021 17:15:12
'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen Yusuf Güney'in yorumlara tepkisi: Ülke buna hazır değilmiş

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, “Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Uzayla ilgili birçok bilgiyi NASA benden sonra açıkladı” sözleriyle gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Ortaköy'de görüntülendi.

‘Söylediklerimin arkasındayım'

Şarkıcı, sosyal medyada yapılan yorumların kendisini üzdüğünü söyledi. Güney şöyle dedi:

“Koca koca insanlar sözlerimi çarpıttı. Üzüldüğüm nokta, aşağılayıcı yorumlar yapmaları oldu. Bunlar hiç hoş değil. Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur! Hiç mi araştırmadınız, hiç mi metafizik duymadınız? İnsan en azından bunları bilir. Ama şunu gördüm, ülke bu tarz şeylere hazır değilmiş.

Söylediklerimin arkasındayım. Bu tarz işlerle ilgilenen birçok kişiden mesaj da aldım. Bunları dillendirmek büyük cesaret. Kimse konuşamıyor, çünkü direkt deli damgası yiyorsun. Ne deliyim ne veliyim. Ben ruhani benliği ile özleşmiş, kendini bulmaya çalışan, kafasındaki soruların yanıtlarını arayan biriyim.

‘Şamanlardan eğitim aldım'

Herkes astral seyahat yapar ama bilinçsizce. Ruhu bedenden ayrılır, kontrol edemez. Ben kontrol etmeyi başardım. İstediğim yere bu şekilde gidebiliyorum. 3 yıl boyunca bununla ilgili Peru'da Şamanlardan eğitim aldım. İlk seferinde Ayahuasca çayı verdiler. Çok meşakkatli iş. Eğitim lazım, inanmak lazım.

'Yanınızda güvendiğiniz biri olmalı'

Astral seyahat için sessiz bir ortam gerek. Yanınızda da güvendiğiniz biri olmalı ama sizi rahatsız etmeyecek. Siz yatıp uzandığınızda onun varlığını hissedeceksiniz sadece. Benim yanımda kız arkadaşım vardı o zaman. Aramızda çok saf, temiz bir ilişki vardı. Onun sayesinde çok daha rahat çıktım.

‘Konferans vereceğim'

Yakında Peru, Ekvador ve Portekiz'e gideceğim ve bu üç ülkede ciddi bir eğitim alacağım. Hatta bu konularla ilgili konferanslar da vermeyi düşünüyorum. Gençlerimizin manevi taraflarını güçlendirmemiz lazım. Yoksa ülke olarak kafayı yiyeceğiz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan