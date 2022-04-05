Askerlikle ilgili yeni düzenleme

Milli Savunma Bakanlığı, sözleşmeli erbaşlara uzman erbaş olma hakkı tanıyan yasal düzenleme yapacak. Askeri kazalarda tazminatı bakanlığın ödemesini de içeren yasa teklifiyle Genelkurmay Başkanlığı’ndaki bazı yetkiler, MSB’ye aktarılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sözleşmeli erbaşlara belli şartları taşımak şartıyla, uzman erbaş olma hakkı tanınması ile; askeri öğrenci, er ve erbaşların sigorta kapsamını aşan sağlık giderlerinin kurumları tarafından karşılanması gibi hükümlerin bulunduğu yasal düzenlemeye gidiyor.

Edinilen bilgiye göre, hazırlanan taslak yasa teklifi, AK Parti'de değerlendirilmeye alındı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor. Teklifte yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

MSB'nin yetkisinde

Silahlı Kuvvetler mensuplarının kıyafetleri hakkında uygulanacak kısıtlamalara, bundan sonra Genelkurmay Başkanlığı değil, Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. Bu düzenleme Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı kapsayamayacak.

Askeri araçları kullanmakla görevlendirilen erbaş ve erlerin, kullandıkları askeri araç ile kaza yapması durumunda meydana gelen zarar, kasıt ve ağır kusur halleri hariç, bağlı olduğu kurum tarafından üstlenilecek. Görevli Asker tazminden sorumlu olmayacak.

Statü atlayacaklar

Belirlenen koşulları taşıyan sözleşmeli erbaş ve erlerin bağlı oldukları kuvvet komutanlıklarında statü geçişi kapsamında uzman erbaşlığa geçebilmelerine olanak sağlanacak.

Hastalanan öğrencilerle, erbaş ve erlerin genel sağlık sigortalı sayıldıkları süre içerisinde, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri sonucunda muayene veya yatarak tedavileri sürecine gerekli olan ilaç, tıbbi malzeme ve fizyoterapi uygulamalarında sağlık hizmeti bedeli üzerinde oluşan fiyat farkı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak. Bu süre zarfındaki yol giderleri de aynı biçimde ödenecek.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yapılacak tüm sınavlar, bakanlığın internet sitesinden duyurulacak ve bu tebliğ hükmünde sayılacak.

Türk askeri tarihini ilgilendiren her türlü silah ve malzemenin bulundukları veya ihbar edildikleri yerde, tarihi niteliklerinin araştırılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi artık Genelkurmay Başkanlığı tarafından değil, Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılacak.

YeniŞafak .