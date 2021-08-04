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TIMETURK / GÜNDEM / Asker kıyafetiyle dolaşan Afganlar muhafaza altına alındı

Asker kıyafetiyle dolaşan Afganlar muhafaza altına alındı

İstanbul Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

1 Gün Önce
2021-08-04 11:15:49
Asker kıyafetiyle dolaşan Afganlar muhafaza altına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarda kamuflajlı dolaştığı görülen Afganlarla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, kimlikleri tespit edilen Afganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alındı.

Herhangi bir suç veya terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı belirlenen 9 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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