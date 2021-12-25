Asiye'nin sağlık durumu | Gaziantep'te pitbull saldıran küçük kızın ailesi ve doktoru açıklama yaptı!

Pitbull saldıran Asiye'nin durumu nasıl? Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin sağlık durumu tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle videoların sansürlenmeden olduğu gibi yayınlanmasının ardından binlerce kişi olayın etkisinden çıkamamış ve sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Peki ama Asiye'ye ne oldu? Asiye'nin sağlık durumu nasıl? Asiye'nin babası ve doktoru açıklama yaptı!

Pitbull saldıran Asiye'nin durumu nasıl? Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin sağlık durumu tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle videoların sansürlenmeden olduğu gibi yayınlanmasının ardından binlerce kişi olayın etkisinden çıkamamış ve sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Peki ama Asiye'ye ne oldu? Asiye'nin sağlık durumu nasıl? Asiye'nin babası ve doktoru açıklama yaptı!

Gaziantep'te pitbull saldıran küçük kızın ailesinin açıklaması!

Pitbull saldırısına uğrayan küçük Asiye'nin babası Hüseyin Ateş konuyla ilgili; "Devlet büyüklerimiz sağ olsun yakından ilgilendiler, elinden geleni yaptılar. Allah devletimizden razı olsun. Bunu yapan patronlarımın köpeği. Dolayısıyla orada çalışma gibi bir durumum yok artık. İşimden ve evimden oldum, çok büyük mağdurum. Psikolojik ve fizik olarak çökmüş durumdayım. İki gündür ne su içtim ne yemek yedim. Eşim benden kötü durumda çünkü sürekli çocuğun yanında." şeklinde açıklama yaptı.

Asiye'nin sağlık durumu nasıl?

Asiye Ateş'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu TRT Haber'e verdiği ropörtajda; "Deri ve kemik doku kayıpları var. 10 günlük süreç sonrasında konuşabiliriz. Yüzünün sağ tarafında kalıcı hasar olabilir. Bu kadar ağır köpek ısırığı görülmedi, hele baş ve boyun bölgesinde kemik dokuyu içerisine alacak şekilde. Ben meslek hayatımda görmedim." şeklinde açıklamalar yaptı.

Tahmazoğlu; "Geldiğinde şuuru kapalıydı. Ense kısmına kadar uzanan ısırıklar mevcuttu. Dolayısıyla oralarda, kulak zarı çevresinde ciddi harabiyetler vardı. Tedavisi devam ediyor. Yara bakımları yapılıyor. En çok endişelendiren şey 4-5 gün sonra çıkması beklenen enfeksiyonlar... Ciddi şekilde önlem alıyoruz. Baş ve sağ kulak bölgesinde ciddi manada kemik kırıkları ve darbeler mevcut. Öncelikle iz kalmadan ziyade hayati tehlikesi devam ediyor. Ciddi manada şu anda hayati tehlike söz konusu. Saçlı deride doku kayıpları var. Bir kısım kemik dokuda kayıplar var. Bunlarla ilgili ilerleyen süreçlerde operasyonlar yapılacak. Ama öncelikle hastanın hayati tehlikesi devam ediyor. Öncelikle ona yoğunlaşıyoruz, onunla ilgili süreç devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.