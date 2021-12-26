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TIMETURK / GÜNDEM / Asiye’nin doktorundan ameliyat fotoğrafı ve açıklama

Asiye’nin doktorundan ameliyat fotoğrafı ve açıklama

Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan, sonrasında Antalya'ya sevk edilen Asiye Ateş'e (4), Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakline başlandı.

56 Dakika Önce
2021-12-26 23:18:40
Asiye’nin doktorundan ameliyat fotoğrafı ve açıklama

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan Asiye Ateş'e gerçekleştirilen yaklaşık 4 saat süren doku nakliyle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Yıldıray Çete, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Türk Telekom

"Köpek saldırısı sonrası ilk müdahaleleri yapılıp hastanemize sevki yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Doku nakilleri mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibarıyla hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir. Hastamızın yoğun bakın ünitesinde izlemine devam edilecektir. Süreç ile ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."

'AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Asiye Ateş'e yaklaşık 4 saat süren doku nakli ameliyatıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Özkan "Sağlık boyutunu ele aldık. İlerleyen dönemde kozmetik ve estetik açıdan yeni ameliyatlar yapacağız" dedi.

‘İLK AMELİYAT HAYATİ RİSKLERİ AZALTILMAK İÇİN YAPILDI'

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Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyatın gayet iyi geçtiğini belirterek, “Bu ameliyat fonksiyonel, hayati risklerini azaltmak için yapıldı. Önemli bir ameliyattı, açık dokuları kapatmak için yapıldı. İlk seans ameliyatıydı, güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi, yoğun bakımda izleniyor. Birkaç güne kadar inşallah yoğun bakımdan çıkar. Bu dokular sırtından ve bacağından alındı. İkinci operasyon baya öngörülemez. Esas bu önemliydi. Bundan sonradakiler biraz daha düzeltmeyle ilgili ama bu önemli bir ameliyattı. Daha başka sorunları var onları çözmeye çalışacağız” dedi.

ASİYE'NİN GENEL DURUMU İYİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ameliyat öncesi ve sonrasında görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Prof. Dr. Ömer Özkan, “Cumhurbaşkanımız da bakanlık da bu konuyla çok iyi ilgileniyor. Hastanın genel durumu iyi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği günlük bilgi verir mutlaka” diye konuştu.

AMELİYATTAN İLK FOTOĞRAF

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Asiye Ateş'in 4 saat süren başarılı ameliyatının ardından operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyat esnasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta dünyada ilk kadavradan rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda görev yapan ekibin Asiye Ateş'i ameliyat ettiği an paylaşıldı.

Prof. Dr. Ömer Özkan fotoğrafı, ‘En güzel pazar' ifadesiyle paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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