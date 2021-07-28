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TIMETURK / GÜNDEM / Aşısızlar neden hedef oldu?

Aşısızlar neden hedef oldu?

Aşı olmayanların sayısının açıklandığı tarihten bu yana kamuoyunda aşılılar-aşısızlar tartışması sürerken, Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok salgına dair bazı kritik olayları hatırlatarak aşı olmamışlara yüklenenlere eleştiri getirdi

3 Saat Önce
2021-07-28 10:03:23
Aşısızlar neden hedef oldu?

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Önce Vuhan'da yarasa çorbası içtiğini söyledikleri kimliği belirsiz bir Çinliyi bütün dünyaya korona bulaştırmakla suçladılar.

Sonra Nobelli aerosol bilimcileri dinleyip açık havada maske takmanın işlevsiz olduğunu düşünenleri...

Bugünlerde de üretici firmanın kefil olmadığı, yapanın da "Ben bilmem" dediği bir aşının sonuçlarını görmek için bekleyenleri "aşı karşıtı" diye hedef tahtasına oturtuyorlar.

Sosyal ve konvansiyonel medyada "aşısızların pandemisi" diye bir slogan bulmuşlar...

Pandeminin tüm yükünü, Sağlık Bakanı'nın kabaca sayısını verdiği 22 milyon aşısız vatandaşın sırtına yüklemeye çalışıyorlar.

Aşıyı bulan bilim adamları bile yalnızca yaptıranı koruyan aşıların bulaşmayı engellediğini iddia etmiyor ama dert değil...

PCR'ı aşılılara değil aşısızlara şart koştuktan sonra "Testi pozitif çıkanların büyük çoğunluğu aşısızlar" demeleri de...

İslamcısı, solcusu, liberali, Ahmet Hakan'ı, Habertürk'ün küfürbazı otuz iki kısım tekmili birden gazeteci, yazar zorunlu aşı uygulamasını savunmuyor mu?

Siyaset bilimci Deniz Ülke Arıboğan, "Aşılılarla aşısızların zihin dünyaları zaten ayrıydı; şimdi fiziksel mekânları da birbirinden ayrılacak gibi görünüyor" demiyor mu?

Youtuber Cüneyt, "Bütün ünlüler aşı olun diyor, niye olmuyorsunuz" diye çıkışmıyor mu?

Doktor Şirin Payzın, Sağlık Bakanı'na aşı karnesi uygulamasına geçilmesini tavsiye etmiyor mu?

HDP'nin cezaevindeki ex başkanı Selahattin Demirtaş, daha önce "hendek kazın" dediği Kürt halkını bu kez aşıya çağırmıyor mu?

"Vahşi hayvanlar gibi aşılayacaksın bunları" diye "espri" yapan magazin yazarlarında fıkrasına gülünmeyen adamın naifliğinden eser var mı?

Daha ne tutturuyorsunuz bilim diye ey aşısızlar...

Oğuz Atay'ın sorduğu gibi soralım, niye ikna olmuyorsun, aydınlanmıyorsun ey halkım?

Sonrasında başına ne mi geleceğini bilmiyorsun?

Zamanın MGK'sından hallice Bilim Kurulu'nun "tavsiyelerine" bakılırsa menzil belli...

Sonbaharda vatandaşı yeniden eve kapattıracaklar... Kontrollü hayatı yeniden başlattıracaklar... Yazın biraz soluk alan esnafa, geçimini günlük sağlayan milyonlara "Bu kadar hava sana yeter" dedirtecekler...

Tüm dünyanın küresel merkez medya propagandasıyla itildiği güzergâh bu.

Enseyi karartmayın...

Planların üstünde bir plan da vardır mutlaka.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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