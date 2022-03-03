Rusya-Ukrayna çatışmasının küresel ekonomik boyutlarına ilişkin görüşlerini dile getiren Haşmet Babaoğlu, ‘asıl hapı yutacak olan orta sınıflar olacak’ dedi

Yaşanan süreci ‘Orta sınıflara son darbe' olarak değerlendiren Babaoğlu, son yazısında orta sınıfın ekonomik refahının tehdit altında olduğuna dikkat çekti:

Ukrayna-Rusya çatışması upuzun ve acılı bir süreç olacak... Anglosakson aklı belli ki hesabını çok etkili bir dünya savaşı atmosferi oluşturmak üzerine yapmış...

Sıcak savaş çıkarmadan savaş sonuçlarını elde etmek... Tutar mı, orası karışık ama plan bu...

Durum, tarih sahnesinin yeni gücü "küresel tekno-feodalizm"in vizyonuna da uygun düşüyor...

Bu atmosfer uzun sürerse, Rusya ve Avrupa çok ciddi biçimde yara alacak. Bir anlamda küme düşecekler.

“Asıl hapı yutacak olan orta sınıflar olacak”

Ama esas hikâyeye gelelim... Asıl hapı yutacak olan orta sınıflar olacak.

Pandemi orta sınıflara "güle güle" demişti, anlamak istemedik; ülkeler "Bir nokta gelir, yırtarız" diye düşündü.

Bilinen bütün 20. yüzyıl gelişme modelleri, orta sınıfların refahı üzerine kuruludur.

Şimdi o yol kapanıyor; kapatılıyor. Yenisi nasıl olacak?

Bunları hem konuşacağız, hem de yaşayacağız.

Kaynak: Sabah .