Aşıdan sonra sağ gözünü kaybetti

Kocaeli Üniversitesi Ebelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Tuğçe Sarı, Biontech aşısının ikinci dozunu olduktan sonra yaşadıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Sağ gözünde yüzde 100 görme kaybı olduğunu ve beyninde lezyon meydana geldiğini ifade eden genç kız, artık ebelik mesleğini sürdüremeyeceğini öğrendi.

Sosyal medya hesabından sesini duyurmaya çalışan ve çok sayıda kullanıcıdan destek gören Tuğçe Sarı, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığı cevapları da aktardı. Sarı, “aşı karşıtı” olmadığını vurgularken, yan etki sonrası hastanede yapılan test belgelerini de paylaştı. Ebelik öğrencisi Sarı, yaşadığı süreci Twitter hesabından şöyle anlattı:

“SAĞ GÖZÜM AÇILMAYACAK”

Bugüne kadar aşı karşıtlığı yaratmamak için sustum. 24 Ağustos günü sağ gözümde şiddetli bir ağrıyla uyandım. Öğlene doğru bulanıklıkla başlayan durum akşam sağ gözümde tamamıyla görme kaybına yol açtı. Derince eğitim araştırma hastanesinde acile başvurdum.

Yapılan MR sonucumda hiçbir şey çıkmayınca göz polikliniğine yönlendirildim. Biontecth aşısına bağlı optik nörit olduğumu söyledi doktor ve benim gibi başka hastalar gördüğünü söylediler. Hastanede bütün tedavilerim yapıldı. 8 haftalık bekleme sürecinde göz hastalıkları dalında 6 profesör, 1 operatör ve 1 uzman hekime göründüm. Hepsinde cevap aynıydı gözümde olan ödem sinirlerime hasar vermiş ve bir daha gözümün açılmayacağı söylendi.

SALYA TUTAMAMA, KONUŞURKEN ZORLANMA

Aynı durumun sol gözümde olmaması ve beynimde de zarar görülebileceğinden dolayı oksapar+ aspirine başlatıldım. Son 12 gündür ağız salyamı tutamama ve konuşurken zorlanma şikayetiyle Gölcük Necati çelik devlet hastanesinde uzmanına gözüktüm. Dilimde biraz sola kayma olduğunu söyledi ve tekrardan MR http://çekildim.mr sonucunda beynimde lezyon olduğu söylendi.

BEYİNDE HASAR KORKUSU

Kocaeli üniversitesin Hastanesine sevk edildim. Burada yapılan muayenede Beynimde 2 tane lezyon olduğu söylendi ve yatışım verildi. Beynimden ve boynumdan MR çekildi. Sonuçlarında nma veya ms hastalığından şüphe ettiklerinden dolayı kan tahlili ve tekrardan MR istendi

Bu süreçte yaşadığım psikolojik durumu özetleyecek olursam beynimde bir hasar mı olacak ya da sol gözümü de kaybedecek miyim korkusuyla yaşadım. Bu psikolojik sorunları bir kenara bırakacak olursam Kocaeli üniversitesi ebelik 3. sınıf öğrencisiyim ve bir daha ebelik mesleğini Sağ gözümden dolayı yapamayacağım söylendi. Geleceğe dair olan bütün hayallerim yıkıldı.

“BEN AŞI KARŞITI DEĞİLDİM”

Sağlık bakanlığını arayıp bu durumu bildirdim bu durumun bilinmesi ve tedbirlerin alınması için. Bu süreçte hiçbir şekilde bu olayı medyaya duyurmadım. Ben aşı karşıtı değildim. Devletin yetkililerine güvenip bu aşıyı oldum. 21 yaşında pcos harici hiçbir sağlık problemi olmayan ben. Biontecth 2.dozdan sonra bütün sağlığımı ve geleceğimi kaybettim.

“SAĞLIĞIMI VE GELECEĞİMİ KAYBETTİM”

Sağlık bakanlığını arayıp durumu bildirdim. Bana geri dönüş yapıldığında bu durumu raporlamam gerektiği söylendi. Devlet hastanesinde bütün tedavilerimin yapılmasına rağmen bu süreci benim raporlamam gerektiği söylendi. Neden aşı olmadan önce bütün olacakları kabul ettiğimize dair kağıdı neden imzalatıyorsunuz dediğimde, Biontecth firmasının bu imzayı aşının derecelerinde vurulduğunu gösterip kabul etmek için imzaladığımızı söylendi dalga geçer gibi.

Sn @drfahrettinkoca sizlere güvenip aşının bütün insanlar için yararlı olacağı, kalıcı bir yan etkisinin olmayacağını bilerek bu aşıyı oldum. Bütün sağlığım ve geleceğimi kaybettim.

TEST BELGELERİNİ PAYLAŞTI

Pandemi sürecinde özel uçakla İsviçre'den Türkiye'ye hasta getirip. Benim bu durumda gelen telefonla süreci kendimin raporlanması ve bu durumla ilgilenmemeniz gerçekten burada ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmemi bana açıklamanızı istiyorum

Bu süreçte durumdan haberdar olan bütün hekimlerin ve üniversite hocalarıma çok yardımcı oldukları için çok teşekkür ederim.

Yapılan görme alanı testim.

MR sonucum

Medyaya bu durumu paylaşmadan devletin bana yardım etmeyeceğini anladım. Lütfen bu tweeti yayalım. Bu durumu kulak arkası edip hiçbir önlem almayanları görerek bu durumu paylaşmak istedim.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.