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TIMETURK / GÜNDEM / 'Aşı olmayana ekmek yok' kararına tepkiler büyüyor!

'Aşı olmayana ekmek yok' kararına tepkiler büyüyor!

İstanbul Fırıncılar Odası’nın ‘aşı olmayana ekmek verilmeyecek’ kararına toplumda tepkiler sürerken Haşmet Babaoğlu da bugünkü yazısında tepkilerini dile getirdi.

9 Saat Önce
2021-08-05 11:51:53
'Aşı olmayana ekmek yok' kararına tepkiler büyüyor!

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Sözkonusu karar hakkında ‘çok çirkin çok' diyen Babaoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Sana ekmek yok!" çok çirkin bir ifadedir...

Kime, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin.

Aşıymış, sağlıkmış...

Geçin bunu...

Kimseye böyle denemez, böyle davranılamaz.

"Ekmek yok" demek, "Aç kalacaksın", "Seni aç bırakacağım" demektir.

"Sen bittin artık!" demektir.

Niye söylüyorum bunu?

Çünkü İstanbul Fırıncılar Odası, 6 ilçede aşısızlara fırından ekmek satmama kararı almış.

Bu samimi bir sağlık arayışı mı, yoksa provokatif bir karar mı, ciddi biçimde masaya yatırılmalı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Akççabatlıselçuk

Yaşım 40 BEN BUNU BİLİRİM .BÖYLE MEVKİ SAHİPLERİ ve YA BUNA BENZER MEVKİ sahipleri İŞİN EHLİ DEĞİLDİR . Çözüm de üretmezler ,iyibir fikirde ,nede fırıcısına sahip çıkarlar

Ali

Bakın her şeyi geçtim. Hepsini geçtim. Türk milleti inatçıdır. Böyle dayatmalar sökmez. İster samimi olun ister hain, siz aşı olmazsanız ekmek vermeyiz derseniz, o aşıyı artık olacağı varsa da olmaz bu millet. Hala bu milleti tanıyamamışsınız.

Nazif Aydın

Küresel Aşı Çetesi'nin öncü piyonları ortaya çıkmaya başladı... Korkarım devlet de bu piyonlaşmaya katılır aaazzz sonra... Maksat aşıların herkes tarafından sorgulanmaya başlamasından önce herkesi zorla aşılamak...Anayasa hukuk adalet mi...?Bunlar sadece minicik teferruat...

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