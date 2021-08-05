'Aşı olmayana ekmek yok' kararına tepkiler büyüyor!

İstanbul Fırıncılar Odası’nın ‘aşı olmayana ekmek verilmeyecek’ kararına toplumda tepkiler sürerken Haşmet Babaoğlu da bugünkü yazısında tepkilerini dile getirdi.

Sözkonusu karar hakkında ‘çok çirkin çok' diyen Babaoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Sana ekmek yok!" çok çirkin bir ifadedir...

Kime, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin.

Aşıymış, sağlıkmış...

Geçin bunu...

Kimseye böyle denemez, böyle davranılamaz.

"Ekmek yok" demek, "Aç kalacaksın", "Seni aç bırakacağım" demektir.

"Sen bittin artık!" demektir.

Niye söylüyorum bunu?

Çünkü İstanbul Fırıncılar Odası, 6 ilçede aşısızlara fırından ekmek satmama kararı almış.

Bu samimi bir sağlık arayışı mı, yoksa provokatif bir karar mı, ciddi biçimde masaya yatırılmalı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.