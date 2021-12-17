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Aşı karşıtları, valiyi öldürmeyi planlamış

Almanya'da, aşı karşıtlarından oluşan bir grubun, koronavirüs önlemlerine verdiği destek nedeniyle Saksonya eyalet valisini öldürmeyi planladıkları ortaya çıktı.

2 Saat Önce
2021-12-17 00:01:25
Aşı karşıtları, valiyi öldürmeyi planlamış

Saksonya'nın başkenti Dresden'deki savcılık yaptığı açıklamada, yaşları 32 ila 64 arasında değişen beş erkek ve bir kadın hakkında soruşturma başlatıldığını doğruladı. Yetkililer, “Dresden çevrimdışı ağ” adlı grubun, vali Michael Kretschmer'i öldürme planlarını Telegram mesajlaşma servisi üzerinden ilettiğini söyledi.

Şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda bir tabanca ve çok sayıda tatar yayı ele geçirildi.

Saksonya, Alman eyaletleri arasında en düşük aşılama oranına ve en yüksek koronavirüs vaka oranlarından birine sahip.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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