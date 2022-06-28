Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? Asgari Ücret komisyonu saat kaçta hangi tarihte toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Erdoğan 'Ara zam yapılması için talimat verdim, en kısa sürede müjdeli haberi vereceğiz.' demişti. Milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren ek zamlar için toplantı tarihi belirlendi. Peki Asgari Ücret komisyonu saat kaçta hangi tarihte toplanacak? Detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Erdoğan "Ara zam yapılması için talimat verdim, en kısa sürede müjdeli haberi vereceğiz." demişti. Milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren ek zamlar için toplantı tarihi belirlendi. Peki Asgari Ücret komisyonu saat kaçta hangi tarihte toplanacak? Detaylar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat kaçta?

Asgari ücret için yapılacak görüşmeler için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının günü belirlendi. Toplantının saatiyle ilgili henüz bir açıklama gelmese de öğle saatlerinde yapılacağı öngörülüyor.

Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimler?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye bulunuyor. Komisyon toplam 15 kişiden oluşuyor. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye bulunuyor.

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

Yeni asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi. .