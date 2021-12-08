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TIMETURK / GÜNDEM / Aselsan satıldı mı? Aselsan Katar'ın hakimiyetine mi geçti?

Aselsan satıldı mı? Aselsan Katar'ın hakimiyetine mi geçti?

Aselsan Katar'a mı satılıyor? Aselsan'ın Katar'a satılmasına ilişkin sempozyumlar kurulduğu ve sunumlar yapıldığını iddia eden birkaç basın organının haberinden sonra sosyal medya ayağa kalktı. Peki ama Aselsan konuyla ilgili ne açıklama yaptı? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2021-12-08 17:16:53
Aselsan satıldı mı? Aselsan Katar'ın hakimiyetine mi geçti?

Türk Savunma Sanayii Şirketi ASELSAN'ın satıldığına ilişkin haberler sosyal medya gündemine oturdu. Özelikle Twitter üzerinden binlerce yorum yapıldı. Peki ama Aselsan gerçekten Katar'a mı satılacak? İşte Aselsan açıklamsı ile sorunun cevabı...

Aselsan Satıldı Mı?

ASELSAN konuyla ilgili; "Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz" ve "Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." açıklamasında bulundu.

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Aselsan Katar'ın hakimiyetine mi geçti?

Aselsan satış konuları hakkındaki açıklamasından sonra bir video yayınladı. Konuların üzerine ASELSAN "Türkiye'nin ASELSAN'ı var!" başlığı adı altında ciddi bir video paylaştı. Videonun sonundaki "Daha yeni başladık" yazısı dikkat çekerken videonun içeriğinde de elde edilen başarılara yer verildi.

Konuyla ilgili Savunma Sanayii Bakanı İsmail Demir; "Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun parçası" açıklamasını yaptı.

aselsan satıldı mı 1

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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