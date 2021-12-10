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ASELSAN'ın Silah Tespit Radarı TSK envanterinde
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TIMETURK / GÜNDEM / ASELSAN'ın Silah Tespit Radarı TSK envanterinde

ASELSAN'ın Silah Tespit Radarı TSK envanterinde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), muayene ve kabul işlemleri tamamlanan Silah Tespit Radarı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdiğini bildirdi.

54 Dakika Önce
2021-12-10 22:08:23
ASELSAN'ın Silah Tespit Radarı TSK envanterinde

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Silah Tespit Radarlarının ilk teslimatının muayene ve kabul işlemleri tamamlandı.

Silah Tespit Radarları, özgün tasarım, elektronik taramalı anten, sayısal hüzme oluşturma, hızlı ve kolay kurulum, aynı anda birden çok mühimmatın tespit ve takibi, gelişmiş sistem ve veri işleme algoritmaları özelliklerini taşıyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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