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TIMETURK / GÜNDEM / ASELSAN’dan ''satış'' iddialarına yanıt

ASELSAN’dan ''satış'' iddialarına yanıt

ASELSAN, bazı basın yayın organlarında, 'şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

38 Dakika Önce
2021-12-08 07:13:42
ASELSAN’dan ''satış'' iddialarına yanıt

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ASELSAN ile ilgili kaynağı belli olmayan iddiaların dile getirildiği belirtildi.

Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir gerçeklik payı taşımadığı kaydedilen açıklamada, "Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." ifadesine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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