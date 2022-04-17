DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Köprüçay Kanyonu: Giden ayrılmak istemiyor
Asalı büyücü sınır dışı ediliyor
Futbol sahasında kahreden ölüm
Ayak parmaklarıyla nota basan sanatçı Felix Klieser, Adana'da konser verdi
Rusya: Ukrayna’ya ait 2 savaş uçağını vurduk
Sevilla - Real Madrid maçını canlı izle! La Liga
PSG - Marsilya maçını canlı izle! Fransa Lig 1
Denizanalarına çıyanlar çöktü!
Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda finale yükseldi
Yahudi yerleşimci aracıyla Filistinli çocuğu ezdi
Kış uykusundan uyandılar
30'a yakın sektörde fiyat denetimi yapıldı
Sezonu 600 TL ile açmıştı; kilosu 90 TL'ye düştü
İsveç'te 'Kur'an yakma' eylemi: Bazı polislerin kolları kırıldı
Giresunspor - Beşiktaş maçını canlı izle! SÜPER LİG

İSTANBUL

19:52:00

İftar vakti

BURSA

19:51

04:46
19:51
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:35

04:31
19:35
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:18

04:15
19:18
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:01

03:58
19:01
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:55
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:52:00

İftar vakti

ANKARA

19:35

04:31
SAHUR
19:35
İFTAR

TIMETURK / GÜNDEM / Asalı büyücü sınır dışı ediliyor

Asalı büyücü sınır dışı ediliyor

Bahçelievler'de iki müteahhidin anlaşmazlığında büyü yapması için tutulduğu iddia edilen ve akrabaları ile birlikte otomobile asalı saldırdığı yaptığı güvenlik kameralarına yansıyan Suriyeli Eymen M.(47) ve S.H.(37) gözaltına alındı. İki şüpheli, sınır dışı edilecek.

33 Dakika Önce
2022-04-17 22:34:15
Asalı büyücü sınır dışı ediliyor

Bahçelievlerde ortak iş yaparken birbirinden ayrılan müteahhitler Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir T. arasında anlaşmazlık çıktı. Abdurrahman Sevinç ile kardeşi Eyüp Sevinç'in iddiasına göre, Abdülkadir T. mahallede büyücülük yapan Eymen M. ve akrabalarıyla anlaştı. Eyüp Sevinç, 21 Ocak'ta otomobiliyle giderken Suriyeli grubun tekmeli asalı saldırısına uğradı. Şikayet üzerine polis ekipleri, Suriyeli büyücü Eymen M. ve Abdülkadir T.'nin ifadelerini aldı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sevinç kardeşler, saldırıların ardından Eymen M.'nin dükkan ve inşaatlarının önüne 'domuz yağlı büyü' yaptığını da öne sürdü.

1436819

Otomobile saldırı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından büyücü Eymen M. ve S.H. bugün gözaltına alındı. "677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında adli işlem yapılan iki şüpheli için sınır dışı işlemleri de başlatıldı. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş