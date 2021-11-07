Bingöl’de şehit yakınına küfrettiği görüntülenen İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın daha önce de tepki çektiği farklı olayları sıralayan gazeteci Melih Altınok, partinin lideri Meral Akşener’e yönelik eleştirilerini yazdı

Türkkan'ın şehit yakınına ‘Bacını…' şeklinde küfür etmesinden hareketle Akşener'e yönelttiği “artık nasıl ‘Ben sizin bacınızım' diyeceksiniz Meral Hanım?” sorusunu yazısının başlığına taşıyan Altınok, şu ifadeleri kullandı:

“Artık nasıl ‘Ben sizin bacınızım' diyeceksiniz Meral Hanım?”

Kaçak diktiği binalar ortaya çıktı, yıkıldı, ses etmediniz... Batırdığı usulsüz kredileri patladı, gazeteler günlerce yazdı, oralı olmadınız... Adamlarına işini yapan gazetecileri dövdürdü, burunlarını kırdırdı, gıkınızı çıkarmadınız... Sosyal medyada, Whatsapp mesajlarında bir trol gibi insanlara küfürlerle, hakaretlerle, tehditlerle saldırdı, görmezden geldiniz.

Devletin kendisine tahsis ettiği çakarlı aracını, emniyet şeridinde Tiktok partisi yapsınlar diye çocuklarına verdi, güldünüz geçtiniz... Hatta tuttunuz, FETÖ'nün medya imamları tutuklanırken "Onlar teröristse ben de teröristim" diye çırpınan bu kriptoyu milletvekili listesine koydunuz. Yetmedi partinizin grup başkanvekili seçtiniz.

Burada keselim, zira saymakla bitecek gibi değil cemiyet zararlısının rezaletleri ve Meral Akşener'in suskunlukları... Ama her şeyin bir sınırı var Meral Hanım... Bugüne kadar merak ettiğimiz sebeplerle koruduğunuz, kolladığınız, ödüllendirdiğiniz safra fena kokmaya başladı.

Denemesi bedava. Önümüzdeki il gezinizde yine bu adamı alın yanınıza ve kitleye her zamanki gibi "Ben sizin bacınızım..." diye seslenin... Görün bakın nasıl "reaksiyon" alıyorsunuz. Emin olun ki herkesten önce İYİ Partili bacılarınız sizi tefe koyar.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.