''Artık İHA'larımız, SİHA'larımız var, kapılarda dilenci değiliz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var. Şimdi HÜRKUŞ'umuzu da yapacağız. Ürettiğimiz SİHA'lar terörle mücadelemiz yanında nice çatışma alanında gösterdiği başarılarla dünyanın dilindedir' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

"Bu mübarek orduyu içten içe çürütmek için çok oyunlar düzenlendi"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip edilen bir konuma ulaşmıştır. Malazgirt'ten bugüne bu topraklar için mücadele eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum. Bizim tüm unsurlarıyla yüreği Allah, vatan ve millet sevgisiyle dolu bir ordumuz var. Sınırlarımızda, denizlerimizde ve semalarımızda sizlerin sesi, nefesi olduğu müddetçe bu millete yan gözle bakmak kimsenin haddine değildir. Bu mübarek orduyu yozlaştırmak ve içten içe çürütmek için çok uğraşıldı, çok oyunlar düzenlendi.

"BİZİM MİLLETİMİZ HER DÖNEMDE ASKERİ KABİLİYETLERİYLE HEP ÖNE ÇIKMIŞTIR"

Ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Bizim milletimiz her dönemde askeri kabiliyetleriyle hep öne çıkmıştır. Doğu ve Batı medeniyetleriyle kurduğumuz temas sayesinde kendimizi geliştirdik. Asırlar boyunca adaletle, hakkaniyetle, ahlakla yönettiğimiz topraklarda hep huzur hakim oldu.

"ARTIK KAPILARDA DİLENCİ DEĞİLİZ, ŞİMDİ HERKES BİZDEN TALEP EDİYOR"

Türkiye'nin önüne dizilen tuzakları aşarak yeniden asli gündemimize odaklandık. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var, kapılarda dilenci değiliz, şimdi herkes bizden talep ediyor. Şimdi HÜRKUŞ'umuzu da yapacağız. Kıbrıs'ta bize telsiz vermediler ama biz ASELSAN'la telsizimizi de yapar hale geldik. Ürettiğimiz SİHA'ların terörle mücadelemiz yanında Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarılar dünyanın tamamının dilindedir.

'SAVUNMA SANAYİİNDE DÜNYADA SAYILI ÜLKELER ARASINDAYIZ'

Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği AKINCI'nın teslimat törenindeydik. Tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine nice sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik.

'BUGÜNE KADAR HER YOLU DENEDİLER BAŞARAMADILAR, BAŞARAMAYACAKLAR'

Ülkemize meşru yollardan verilmeyen silahların terör örgütlerinin karaborsalarında nasıl satıldığını tespit ettik. Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun dışına itme hesabıdır. Bugüne kadar her yolu denediler ama netice alamadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.