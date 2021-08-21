Arslan Bulut’tan PCR testi yorumu: Fiilen uygulanamaz

Kabinenin dün ilan ettiği PCR testi zorunluluğu medyada ve sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Bulut, PCR testinin fiilen uygulanamayacağını savundu

Bulut'un ‘Küresel örümcek ağının ucu: PCR testi!' başlıklı yazısından bir bölüm;

Konu ile ilgili bütün veriler, bu kararın fiilen uygulanamayacağını ama baskı kurmak için kullanılacağını gösteriyor.

Örnek vereyim: İngiltere'de, Manchester şehrinde, halk, girişte aşı pasaportu istenen bir alışveriş merkezine zorla girdi. Kimse de önleyemedi!

Kur'an'da Ankebut suresinde, "Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu, örümceğin durumuna benzer: Örümcek, kendine bir yuva edinir, ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi!" deniliyor.

Burada hem örümcek ağının zayıflığı hem de örümcek yuvasının çürüklüğü kastediliyor. Dişi örümceğin, cinsel ilişkiden sonra kendi erkeğini de yediği görülür! Örümcek ağı, sinekler için de tuzaktır. Örümcek ağının ipliği zayıftır ama aynı kalınlıktaki çelikten daha güçlüdür. Yine de bir ucundan çekilirse darmadağın olur!

Büyük Sıfırlama Projesi sahipleri kendi eşini yiyen örümcek gibidir. Sadece bir hükümet bile o zayıf örümcek ağını çekse darmadağın olurlar. Tanzanya Cumhurbaşkanı Magufuli'nin, elma ve armut suyunun ve keçiden alınan örneğin PCR testinde pozitif çıktığını açıklamasından sonra kalp krizinden ölmesi bu yüzden önemlidir! Hiçbir hükümete, dünya kamuoyuna sahte pandemi sürecini ve gerçekleri açıklama fırsatı tanımıyorlar!

Sağlık Bakanı, "iki doz aşı olup ölen yok" diyor ama doktor ölümleri bile kayıtlara kalp krizi diye geçiyor! Otopsi yok!

Twitter'da CemilAlbayrak61 adlı kullanıcı uyarıyor:

-Aşı olmayanı veya haftada iki defa PCR testi yaptırmayanı partinizden de ihraç ediniz! Mitinglerinizde ve açılış törenlerinizde de PCR testi isteyiniz!

Küresel örümcek ağı, bu bilinçle mutlaka sökülecek!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.