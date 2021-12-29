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TIMETURK / GÜNDEM / ‘Arsız hırsızlar’ yakalandı

‘Arsız hırsızlar’ yakalandı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde çaldıkları arabaya 'İşte böyle çalarız' yazan 3 şüpheli yakalandı.

10 Dakika Önce
2021-12-29 18:03:01
‘Arsız hırsızlar’ yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 21 Aralık Salı gecesi Yusuf Ağbulak panelvanını park ettikten sonra evine çıktı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Ağbulak, aracını park ettiği yerde bulamadı.

Aracının çalındığından şüphelenen Ağbulak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı bulmak için çalışma başlattı. Ağbulak da kendi imkanları ile kaybolan panelvanını sokak sokak aradı.

"İŞTE BÖYLE ÇALARIZ"

Akşam saat 21.00'de polis ekipleri, Yusuf Ağbulak'ı arayarak çalınan aracın bulunduğunu ve şu an yediemin otoparkında olduğunu söyledi. Hemen otoparka giden Ağbulak, karşılaştığı manzara karşısında şoka girdi.

Ağbulak, çalınan panelvanın üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazılıp, ön kısmına da gülücük yapıldığını görünce mutluluğu yarıda kaldı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracı sahibine teslim etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayları gerçekleştirdikleri yer ve kaçış güzergahlarında bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ardından dün yaşı küçük olan U.K. kaçmaya çalışırken, yine yaşı küçük olan T.Ş. ile E.D.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulamaları yapılan şüphelilerin çaldıkları oto malzemelerini Esenyurt'taki 'Bit Pazarı'ında sattıkları belirlendi. 3 Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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