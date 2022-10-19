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Arnavutköy’de feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Arnavutköy’de meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek için zamanla yarıştı.

1 Saat Önce
2022-10-19 00:48:28
Arnavutköy’de feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, saat 23.00'da Arnavutköy çevre yolunda meydana geldi. Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nden Sultangazi yönüne doğru seyreden otomobil karşı yöne geçerek başka bir otomobille çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobilde sürücülerin de dahil olduğu toplam 8 kişi yaralandı. 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada araç içinde sıkışan sürücü ve yolcuları kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

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Can pazarının yaşandığı kazada yaralı olarak araçlardan çıkarılan 8 kişi Arnavutköy Devlet Hastanesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanelerine kaldırıldı.

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Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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DHA

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