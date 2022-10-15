Arkadaşının yerine maden ocağına inmişti

Bartın'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden madencilerden geriye yürek burkan hikayeler kaldı. Kazada hayatını kaybeden 42 yaşındaki Mehmet Kara'nın facianın olduğu gün izinli olduğu ancak arkadaşının yerine işe gittiği öğrenildi.

Faciada hayatı kaybeden işçilerden geriye acılı aileler ve yürek burkan hikayeleri kaldı.

42 yaşındaki Mehmet Kara... Aslında Mehmet Kara'nın facia yaşandığı gün madende olmaması gereken kara saatler önce işe gidemeyen başka bir arkadşının yerine mesaiye çağrıldı. Bu onun son vardiyası oldu. Geride çocukluk aşkı bir eş ve 2 evlat kaldı.

Patlamada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Yasin Çelik'in ise geçen yıl sosyal medya hesabından "Güneşi görebilmez için karanlığı kazıyoruz" sosyal medya paylaşımı yaptığı öğrenildi. DHA .