Geçtiğimiz gün Arka Sokaklar adlı dizide ‘aşı karşıtları’nın yansıtılmasına sosyal medyadan büyük tepki gelirken gazeteci Melih Altınok’tan dizinin yeni bölümü için ‘senaryo teklifi’ geldi

Altınok'un “Arka Sokaklar'da Abdurrahman Dilipak'ı görsek?” başlıklı yazısı;

"Rıza Baba, herif pisliğin teki çıktı" repliğiyle hafızalara kazınan Arka Sokaklar dizisindeki bir bölüm çok tartışılıyor.

Zira Rıza Baba, Twitter'da tartıştığı hastalarını "Hastanede elimize düşersin sen..." diye tehdit eden "sorsan Hekim" Bengi Başer gibi tam bir aşı komiseri çıktı.

Şöyle ki:

Dizide babacan polis şefini oynayan Rıza Baba'nın ekibi, okulda çocuğunu aşı yaptırmak istemeyen veliler ile aşıcı ebeveynlerin kavgasına müdahale ediyor...

Ardından bir basın açıklaması yapan Rıza Baba, "Aşı olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz" diyor. Twitter'da tepki çığ gibi...

Bence senaristler istedikleri etkileşimi aldılar.

Bir dahaki bölümde dengeyi sağlamak, Rıza Baba'nın babacanlığına halel getirmemek için Abdurrahman Dilipak'ı konuk oyuncu alsınlar.

Ne bileyim, uydurulur bir şeyler... Polis, Dilipak'ı aşı karşıtı Maltepe Mitingi'ne "aşıları olmadığı" için almasa mesela...

Abdurrahman Bey de çıkartıp şak diye aşı kartını polisin alnına dayasa.

Bunu gören aşı karşıtı göstericiler, hocanın üzerine yürüse...

Sonra aşı kartının sahte olduğu ortaya çıksa...

Arka Sokaklar seyircisine göre çok mu karmaşık?

Yok be, son iki yılda gerçek hayatta nelere inandık, bunu mu yemeyeceğiz?

Deneyin görün.... Reytinge reyting demezsiniz vallahi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.